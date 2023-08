Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La vignetta autostradale elettronica, introdotta il 1° agosto, è disponibile sul portale ufficiale della Confederazione al prezzo di 40 franchi. Ci sono però rivenditori online che la offrono a un prezzo maggiorato, avverte l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Stando alle cifre divulgate oggi dall'UDSC, fino a ieri sera il contrassegno elettronico è già stato acquistato circa 23'500 volte attraverso il portale ufficiale «Via». Il prezzo per una singola vignetta autostradale ammonta a 40 franchi, indipendentemente dal formato (elettronico o adesivo).

Tuttavia, su Internet vi sono già «diversi offerenti che vendono il contrassegno a un prezzo superiore, generando così costi supplementari per gli acquirenti», mette in guardia la Confederazione nel suo comunicato, e raccomanda gli utenti ad acquistare il contrassegno elettronico attraverso il sito ufficiale.

Nei confronti delle varie domande di rimborso per le vignette acquistate per sbaglio durante la fase introduttiva, l'ente competente si mostra «comprensivo» e «rimborsa il prezzo dei contrassegni acquistati erroneamente fino al 7 agosto 2023 compreso».

La domanda deve essere presentata tramite modulo di contatto, disponibile sul sito www.e-vignette.ch allegando la ricevuta, fa sapere l'UDSC. Per i contrassegni elettronici acquistati a partire dall'8 agosto 2023 invece non saranno più concessi rimborsi, come previsto dalla legge sul contrassegno stradale.

daoe, ats