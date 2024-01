L'ex presidente della Confederazione Alain Berset e l'attuale presidente francese Emmanuel Macron sono grandi amici Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie con favore un possibile vertice mondiale per la pace in Ucraina, annunciato lunedì dalla consigliera federale Viola Amherd.

«È una tra le iniziative utili», ha dichiarato a Keystone-ATS il capo di Stato impegnato oggi a Davos (GR).

Tuttavia, Macron è rimasto prudente riguardo all'incontro: «le condizioni devono permetterlo», ha detto prima del suo discorso al Forum economico mondiale (WEF).

Sulla candidatura Berset: «Mi piace quello che fa»

Il presidente francese si è poi espresso su un appoggio alla possibile candidatura di Alain Berset in qualità di segretario generale del Consiglio d'Europa. «Sono cose che non si possono dire ufficialmente», ha chiosato. «Ma mi piace molto quello che fa», ha aggiunto Macron con un ampio sorriso.

«Posso dirvi ancora una volta che (Berset) è un mio grande amico», ha dichiarato il presidente francese prima di intervenire al Forum di Davos.

Oltre all'ex presidente della Confederazione, sono in corsa per la guida del Consiglio d'Europa il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders e l'ex ministro estone Indrek Saar.

daoe, ats