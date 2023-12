I bambini osservano il comportamento dei genitori e quindi anche come usano il cellulare. I genitori sono pertanto dei modelli decisivi per lo sviluppo delle competenze nell’uso dei media. Pixabay, Surprising_Shots

Bambini e cellulari rappresentano un vero e proprio argomento controverso per i genitori. I seguenti consigli aiutano a evitare lo stress da cellulare a casa. Perché le regole chiare sono altrettanto importanti del comportamento dei genitori.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Per gestire cellulari e media digitali alle famiglie occorrono delle regole.

Questi otto consigli aiutano i genitori a evitare i problemi che scaturiscono dall’ uso dei media da parte dei figli.

I genitori sono un esempio da seguire e sono importanti per lo sviluppo delle competenze mediatiche. Mostra di più

Spesso i genitori stabiliscono delle regole chiare su come, dove e quando i bambini possono giocare ai videogiochi, guardare la tv o usare lo smartphone. In tutta sincerità: gli adulti si pongono delle regole? Sono dei buoni esempi per l’uso dello smartphone?

Anche gli adulti sono spesso al cellulare nella vita quotidiana. Aggiungere qualcosa alla lista della spesa, inviare una foto al partner e dare un’occhiata alle e-mail. Poi un rapido sguardo all’app meteo prima di uscire e ancora, ma davvero solo un attimo... lo smartphone è onnipresente nella vita familiare.

Non sorprende quindi che nelle famiglie lo smartphone è spesso argomento di discussione. Questi consigli favoriscono un uso rilassato dei media digitali.

1. Chiedere l’opinione dei figli

Se i bambini possono contribuire a definire le regole del cellulare, le accettano più facilmente. Genitori e figli possono esprimere cosa è importante per loro. Coinvolgete i figli per trovare le soluzioni, potreste essere sorpresi dalle soluzioni creative che propongono.

2. Definire il tempo alla schermo

Non esiste una regola univoca del tempo allo schermo. Ciò nonostante, una semplice regola empirica prevede un massimo di dieci minuti al giorno per anno di età per i bambini dai 10 anni in su. Per un bambino di 10 anni ciò equivale a 10 ore a settimana al massimo. Inoltre ciò che fa bene al bambino è molto individuale.

3. Pianificare il tempo offline e l’esercizio fisico

I bambini hanno bisogno di molto esercizio fisico, si consigliano almeno 60 minuti di attività fisica di media intensità al giorno. Ad esempio ballare, nuotare e camminare. Il tempo allo schermo non dovrebbe limitare il movimento. Dopo un lasso di tempo trascorso allo schermo, giova a tutti fare movimento insieme e uscire all’aperto.

4. Accordo sull’uso dei media

L’accordo sull’uso dei media stabilisce nero su bianco le regole di comportamento della famiglia. L’accordo funziona a condizione che i bambini conoscano bene le regole. Quanto più semplici e chiare sono le regole e meno discussioni ci saranno.

5. Sonno indisturbato, modalità offline

Chi da bambino non ha mai letto sotto le coperte con la torcia accesa? Oggi tablet e smartphone ritardano il momento di prendere sonno e la modalità aereo viene disattivata di nascosto. Per questo motivo è meglio spegnere il Wi-Fi di notte.

6. Essere un buon esempio

Chiaro, le regole valgono per i figli, ma altrettanto importante è che gli adulti diano il buon esempio.

«I figli non fanno ciò che gli diciamo, ma ciò che noi facciamo.» Jesper Juul autore e terapeuta familiare

7. Pianificare il tempo senza media

La distrazione è un buon rimedio contro le insistenze per ottenere più tempo allo schermo. Una giornata con la famiglia o un’escursione senza cellulare e altri dispositivi è una buona dimostrazione di ciò che si può fare insieme offline.

8. Osservare e reagire

Quanto tempo passi online al giorno? Un’occhiata al «Tempo d’utilizzo» (iOS) o al «Benessere digitale» (Android) conferma che spesso è molto più di quanto pensiamo. Vale la pena osservare il proprio comportamento oltre a quello dei figli. Se qualcuno in famiglia non si sente a proprio agio o litiga continuamente, forse può essere utile una nuova regola o un cambiamento.

Guida per i genitori Swisscom sostiene le famiglie nell'uso responsabile dei media digitali. Nella guida gratuita enter i genitori trovano consigli per la vita quotidiana, il nuovo numero è dedicato a «Il primo smartphone per mio figlio».