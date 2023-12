Gadget e smartphone sono regali molto gettonati, ma sono anche sostenibili? Sei idee per regali ecologici. Swisscom

Durante il periodo natalizio siamo più generosi con noi stessi e chi ci circonda. Qui trovi sei idee regalo per far piacere ad amici, figli e famiglia in maniera sostenibile.

Quando proprio non si sa cosa regalare, un buono regalo è sempre apprezzato.

I regali non devono essere per forza costosi, ma soprattutto graditi e durevoli. Mostra di più

Non deve trattarsi per forza dell’ultimo smartphone o della console del momento. Ecco sei idee per fare regali rispettando il pianeta.

1. Powerbank per chi ama l’aria aperta

Hai mai avuto la sensazione che in inverno le batterie durino meno del normale? In effetti è proprio così. Le batterie dei cellulari funzionano al meglio tra 10 e 35 gradi Celsius. In presenza di temperature inferiori allo zero, le prestazioni subiscono un radicale calo e quindi una giornata di sci o un’escursione invernale possono presentare qualche problema.

Chi si trova spesso all’aperto durante la stagione fredda apprezzerà sicuramente una powerbank, che consente di ricaricare non solo le batterie degli smartphone, ma anche le cuffie senza cavo. Una stazione di ricarica esterna di questo tipo permette di prolungare l’autonomia di questi dispositivi (trucchetto da esperti: quando ci si trova al freddo, conservare il cellulare nel posto più caldo possibile).

2. Una seconda vita per gli apparecchi usati

Cosa fare con il vecchio smartphone quando se ne acquista uno nuovo? In molti casi la batteria si avvicina alla fine del suo ciclo di vita, ma per il resto tutto funziona ancora perfettamente. Per questo il dispositivo finisce nel cassetto degli oggetti di riserva, perché non si sa mai, potrebbe tornare utile a un certo punto.

Un’idea intelligente è regalarlo. Ai tuoi genitori potrebbe essere utile uno smartphone un po’ più recente? Oppure il tuo figlioccio è pronto per il suo primo cellulare? A volte basta sostituire lo schermo o la batteria, ripristinare l’apparecchio, eliminare tutti i dati e rimetterlo sotto l’albero di Natale. E se tutti i tuoi conoscenti hanno già degli apparecchi recenti, puoi sempre rivendere lo smartphone tramite Swisscom Buyback.

Oggi il ricondizionamento dei cellulari è pratica comune: gli smartphone di seconda mano sono meno cari e alcuni fornitori propongono addirittura una garanzia.

3. Proteggere il cellulare da graffi e sguardi indiscreti

È praticamente certo che prima o poi il nuovo gadget cadrà rovinosamente al suolo. Una buona cover protegge lo schermo dalle crepe. Anche una pellicola in vetro temprato può essere una buona idea, perché prolunga la durata dello smartphone e più a lungo lo si usa, meglio è per l’ambiente. Chi vuole evitare che la persona seduta al suo fianco in treno possa leggere i suoi messaggi privati apprezzerà sicuramente una protezione per il display con filtro per la privacy, ovvero una pellicola che protegge contro chi ama sbirciare.

4. Un prezioso localizzatore

Hai un amico particolarmente distratto? Allora regalagli un Apple AirTag o un Samsung SmartTag, che consentono di ritrovare borse per computer portatili, fotocamere, giacche e molto altro – praticamente tutti gli oggetti che capita di dimenticare in treno o in un locale. Il funzionamento è basato su Bluetooth e i tag possono quindi essere localizzati sullo smartphone. A cosa serve fare un bel regalo se poi va subito perso?

5. Corsi di smartphone

Anche il migliore dei dispositivi non serve a nulla se non si sa come utilizzarlo. Chi non appartiene alla Generazione Z o non trascorre ogni giorno ore davanti allo schermo utilizza spesso solo una frazione minuscola delle impostazioni e funzioni disponibili.

Un buono per un corso con un esperto o un’esperta di Swisscom offre suggerimenti pratici e un’ottima base per utilizzare al meglio lo smartphone. Questi corsi della durata di due ore si tengono regolarmente in tutta la Svizzera e sono alla portata di tutti.

Inoltre sono disponibili innumerevoli corsi online gratuiti su tematiche come la sicurezza su Internet, la fotografia e i filmati con lo smartphone o l’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale come Chat-GPT.

6. Buoni per abbonamenti online

Chi di tanto in tanto controlla quanto tempo trascorre al cellulare, di solito rimane sorpreso: «Com’è possibile che ci passi tutte queste ore ogni giorno?». Ma queste statistiche spesso non considerano il fatto che lo smartphone si usa solitamente in modo utile o produttivo.

Audiolibri e podcast sono divertenti e interessanti per grandi e piccoli. Un abbonamento ad Audible, Spotify o altri operatori fornisce un accesso senza limiti a informazioni, letteratura e divertimento, ed è un regalo molto apprezzato. Chi preferisce leggere troverà sicuramente pane per i suoi denti con un buono per un eBook o per un giornale online.