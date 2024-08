L'acido ipocloroso può contribuire a migliorare i problemi della pelle come l'acne.

Covermedia

L'acido ipocloroso potrebbe sembrare solo un altro ingrediente comune nei prodotti per la pulizia, ma si sta rivelando un vero alleato nella cura della pelle.

Questa soluzione disinfettante delicata e priva di alcol ha recentemente guadagnato popolarità su TikTok per le sue sorprendenti proprietà benefiche.

«L'acido ipocloroso è una sostanza naturalmente presente nel corpo umano, prodotta dai globuli bianchi per combattere le infezioni e favorire la guarigione delle ferite», spiega il dottor Hamdan Abdullah Hamed, dermatologo presso Ripe Hair & Beauty.

L'esperto sottolinea che l'acido ipocloroso è particolarmente utile nel trattamento di varie condizioni della pelle grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.

«Può migliorare la salute della pelle riducendo l'infiammazione, eliminando i batteri e promuovendo la guarigione. È efficace nella gestione di problemi come l'acne, l'eczema e altre irritazioni cutanee grazie alla sua azione antimicrobica delicata ma potente», afferma il dottor Hamed.

«Questa soluzione è un trattamento straordinario per condizioni come l'acne e l'eczema. La sua capacità di ridurre la proliferazione batterica e l'infiammazione, senza essere irritante, la rende un'opzione eccellente per le pelli sensibili. È generalmente sicura per la maggior parte delle persone e comporta rischi minimi se utilizzata correttamente», aggiunge il dermatologo.

Tuttavia, è consigliabile effettuare un patch test prima di un'applicazione completa per verificare che l'acido non provochi irritazioni o reazioni allergiche.

Ma come integrare l'acido ipocloroso nella propria routine di cura della pelle? Il dottor Hamed suggerisce: «L'acido ipocloroso può essere applicato dopo la detersione e prima di altri trattamenti o creme idratanti. Può essere spruzzato direttamente sulla pelle o applicato con un dischetto di cotone. Usandolo in questo modo, si garantisce un'efficace azione contro i batteri o le infiammazioni presenti sulla pelle».

Il dermatologo avverte inoltre di evitare l'uso dell'acido ipocloroso in combinazione con prodotti contenenti acidi forti o alcol, poiché questi possono ridurne l'efficacia o aumentare il rischio di irritazione.

Covermedia