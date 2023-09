Google e il Dipartimento di Giustizia statunitense si sfidano in tribunale nel maggiore processo antitrust degli ultimi 25 anni, destinato ad avere profonde implicazioni per il colosso della ricerca e per le autorità americane.

Immagine simbolica. KEYSTONE/AP/Jeff Chiu

Hai fretta? blue News riassume per te Google e il Dipartimento di Giustizia statunitense si sfidano in tribunale.

«Questo caso riguarda il futuro di Internet e se Google avrà mai una significativa concorrenza», afferma Kenneth Dintzer, il legale del Dipartimento di Giustizia, venendo subito al nocciolo delle accuse contro Mountain View.

Google – spiega Dintzer – paga 10 miliardi di dollari l'anno per mantenere il suo monopolio nella ricerca tramite accordi usati come arma per scoraggiare i rivali e obbligare colossi come Apple e Samsung a utilizzare di default il suo motore di ricerca su smartphone e computer.

«Le prove dimostreranno che ha chiesto l'esclusività dell'uso in default per bloccare i rivali. La società ha pagato miliardi per assicurarsi il default perché ha una forza unica. Negli ultimi 12 anni Google ha abusato del suo monopolio nella ricerca», mette in evidenza Dintzer.

Cosa dice la difesa di Google?

Google respinge le accuse. John Schmidtlein, il legale di Mountain View, spiega che gli «utenti oggi hanno più opzioni che mai per la ricerca e l'accesso a informazioni online». Il quadro tratteggiato dalle autorità, aggiunge, non rispecchia accuratamente la posizione di mercato di Google, impegnata ad adottare molte politiche che favoriscono la concorrenza.

«Questo caso è su Microsoft», mette in evidenza Schmidtlein riferendosi a un altro gigante di dimensioni paragonabili che ha un suo motore di ricerca, Bing. Non è popolare per «varie ragioni», spiega il legale di Google, e fra queste il fallimento di Microsoft nell'investire e nell'innovare.

È poi necessario tenere presente che nella ricerca di servizi e contenuti Mountain View ha la concorrenza di molti servizi specializzati, quali Walmart e Amazon per lo shopping, Expedia e Booking.com per i viaggi e Uber e Grubhub per la consegna di pranzi e cene.

Il processo durerà almeno fino a novembre

Il processo appena iniziato è senza giuria e dovrebbe durare 10 settimane, almeno fino a novembre, poi il giudice Amit Mehta deciderà. Le autorità americane non hanno ancora diffuso la lista dei testimoni che chiameranno, ma fra questi potrebbero esserci il CEO di Microsoft Satya Nadella e Eddie Cue di Apple. Attesa anche la testimonianza del numero uno di Google Sundar Pichai.

Se il giudice Mehta si pronuncerà contro Google si aprirà un secondo procedimento, sempre sotto la sua supervisione, per decidere i rimedi alla condotta illegale.

Il Dipartimento di Giustizia non ha ancora fatto sapere cosa potrebbe chiedere, ma secondo diversi osservatori potrebbe spingersi fino a chiedere uno spezzatino della società, oltre che sanzioni pesanti.

SDA