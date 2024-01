Un'esperta di fitness ci ha dato il suo verdetto sulla tendenza del fitness che spopola su TikTok.

Una delle più grandi manie di fitness diventate virali su TikTok nel 2023 è stata l'allenamento 12-3-30.

Si tratta di una routine di esercizi cardio relativamente semplice ma efficace che prevede principalmente di camminare in pendenza su un tapis roulant. Il nome si riferisce alle regole intrinseche dell’esercizio stesso: si cammina su una pendenza del 12% per 30 minuti e si punta a una velocità di 4,8 km all’ora.

Vale la pena provare l'allenamento 12-3-30? La personal trainer Amanda Place, fondatrice di Sculptrition, ci ha dato il suo verdetto:

I pro

Efficienza del tempo

«Richiede solo 30 minuti della vostra giornata, il che lo rende ideale per le persone con un'agenda fitta di impegni. La semplicità della routine garantisce anche un tempo di preparazione minimo», osserva Amanda.

Benefici cardiovascolari

«Camminare in pendenza aumenta l'intensità dell'allenamento, il che può aumentare la frequenza cardiaca e migliorare la salute cardiovascolare. È un modo efficace per bruciare calorie e promuovere la forma fisica generale», spiega Amanda.

Impegno muscolare

«Camminare in pendenza impegna i muscoli della parte inferiore del corpo, compresi i glutei, i tendini del ginocchio e i polpacci. Questo può aiutare a tonificare e rafforzare questi gruppi muscolari», afferma la personal trainer.

Basso impatto

La natura a basso impatto dell'allenamento lo rende adatto a chi ha problemi alle articolazioni o a chi è alle prime armi con l'esercizio fisico.

Gli svantaggi

Variazione limitata

«Sebbene l'allenamento 12-3-30 sia efficace, manca di variazioni in termini di tipologia di esercizi. Affidarsi esclusivamente a questa routine può portare alla monotonia e ostacolare l'impegno a lungo termine nel fitness», avverte Amanda.

Squilibrio muscolare

«Questo allenamento si rivolge principalmente ai muscoli della parte inferiore del corpo, trascurando la parte superiore e il core. Per ottenere una forma fisica equilibrata, sono necessari altri esercizi», continua l'esperta.

Alto livello

«Con il tempo, il corpo può adattarsi alla routine 12-3-30, causando una diminuzione dei risultati», spiega Amanda. «È fondamentale aumentare periodicamente l'inclinazione o la velocità per continuare a progredire».

Mancanza di intensità

«Sebbene sia una buona scelta per i principianti o per chi si sta riprendendo da un infortunio, l'allenamento 12-3-30 potrebbe non fornire la sfida ad alta intensità ricercata dagli appassionati di fitness più avanzati».

A prescindere dal vostro percorso di fitness, assicuratevi di iniziare con un livello adeguato e di aumentare gradualmente l'intensità. Si rischia di subire un infortunio senza una preparazione adatta.

Nel suo giudizio complessivo, Amanda conclude: «L’allenamento 12-3-30 offre un approccio semplice ed efficiente in termini di tempo all'esercizio cardiovascolare, fornendo diversi benefici, tra cui l'impegno muscolare e l'allenamento a basso impatto. Tuttavia, non è privo di limiti. In definitiva, l'allenamento 12-3-30 può essere una valida aggiunta al vostro regime di fitness, ma è importante trovare un equilibrio con altre forme di esercizio per ottenere una forma fisica completa e un successo a lungo termine».

Covermedia