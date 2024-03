È importante parlare con il tuo medico prima di provare nuovi esercizi man mano che invecchi.

Allenarsi dopo i 50 anni può sembrare intimidatorio, ma esistono molti esercizi adatti a persone di tutte le età.

L'esercizio fisico è spesso associato ai giovani, ma mantenere la forma è importante a qualsiasi età.

Daniel Herman, nutrizionista e fondatore di bio-synergy.uk, ha condiviso i suoi consigli di esperto.

«L'attività fisica è importante a qualsiasi età, e diventa ancora più cruciale man mano che si invecchia, per mantenere la salute generale, la mobilità e l'indipendenza», inizia Daniel. «Ecco alcuni consigli di fitness su misura per le persone di età superiore ai 50 anni per aggiungere vita agli anni... meglio essere la persona più anziana in palestra che la più giovane in una casa di riposo!».

Consulta il tuo medico

Prima di tutto, è importante che parli con il tuo medico, specialmente se hai problemi di salute.

«Prima di iniziare qualsiasi nuovo programma di esercizi, specialmente se hai condizioni mediche preesistenti o preoccupazioni, consulta il tuo medico o un professionista sanitario qualificato per assicurarti che le attività che scegli siano sicure e adatte a te», consiglia l'esperto.

Combina allenamenti cardio e di forza

Combinare cardio e allenamenti di forza può migliorare la tua salute generale.

Daniel raccomanda: «Punta a una routine di fitness equilibrata che includa esercizi cardiovascolari (come camminare, nuotare, andare in bicicletta) per migliorare la salute del cuore e la resistenza, così come esercizi di forza (usando il peso del corpo, bande di resistenza o pesi) per mantenere la massa muscolare, la densità ossea (particolarmente per le donne in post-menopausa che sono a maggior rischio di osteoporosi) e il metabolismo».

Dai priorità alla flessibilità e mobilità

Quando scegli gli esercizi da fare, considera quelli che aiuteranno a migliorare la tua flessibilità e mobilità.

«Incorpora regolarmente esercizi di stretching e mobilità nella tua routine per migliorare la flessibilità, l'ampiezza di movimento delle articolazioni e la postura», dice Daniel. «Attività come lo yoga, il tai chi o semplici routine di stretching possono aiutare a mantenere la mobilità e prevenire gli infortuni».

Inizia lentamente e progredisci gradualmente

Quando provi nuovi esercizi, inizia lentamente per evitare infortuni.

«Se sei nuovo all'esercizio fisico o stai tornando dopo un periodo di inattività, inizia con attività a basso impatto e aumenta gradualmente intensità, durata e frequenza nel tempo», raccomanda Daniel. «Ascolta il tuo corpo e datti tempo per adattarti a nuove routine».

Ascolta il tuo corpo

Ascoltare il tuo corpo ti aiuterà a evitare di sforzarti troppo.

«Presta attenzione a come ti senti durante e dopo l'esercizio», consiglia l'esperto. «Se provi dolore, vertigini o disagio, fermati e riposati. Non forzare attraverso il dolore o ignorare i segnali di avvertimento di un infortunio».

Trova attività che ti piacciono

Gli allenamenti possono essere impegnativi a volte, quindi cerca di scegliere esercizi che ti piacciono per aiutarti a rimanere motivato.

«Scegli attività che ti piacciono e che non vedi l'ora di fare, che si tratti di camminare nella natura, ballare, fare giardinaggio o partecipare a lezioni di fitness di gruppo», dice Daniel. «Rimanere attivi è più facile quando ti diverti».

Covermedia