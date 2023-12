Anno nuovo: una guida al fitness

Visualizzare gli obiettivi del 2024, stabilire le motivazioni e i termini per raggiungerli, vi aiuterà a portare a casa il risultato.

Rimettersi in forma è uno dei propositi più comuni per il nuovo anno, ma non è sempre facile iniziare.

«Vi consiglio di prendervi un po' di tempo per voi stessi e pensare a ciò che volete veramente», consiglia Ciana Glynn, coach di benessere olistico, personal trainer e fondatrice di The Wellness Primer. «Cosa volete ottenere con la vostra salute? Come volete apparire e sentirvi? C'è qualcosa in particolare che avete in mente ultimamente e che volete fare ma non avete ancora fatto?».

Avete bisogno di aiuto per definire i vostri obiettivi di fitness? Ecco i consigli di Ciana

Scrivete i vostri obiettivi ogni giorno

Scrivere i vostri obiettivi di fitness può essere un ottimo modo per farli sembrare più raggiungibili.

«Lo sapevate che, fissando degli obiettivi e scrivendoli, avete statisticamente l'80% di probabilità in più di raggiungerli rispetto a quando non li scrivete affatto?», spiega Ciana. «Fate un elenco degli obiettivi che volete raggiungere e scrivete tutto. Scrivere i vostri obiettivi è una parte importante della definizione degli obiettivi e fa lavorare la vostra mente subconscia!».

Siate specifici con i vostri obiettivi

Quando stabilite i vostri obiettivi di fitness per l'anno, cercate di non renderli troppo ampi.

«Ad esempio, se volete perdere peso, quanto volete perdere ed entro quale termine? Essere specifici dà alla mente una maggiore chiarezza sul risultato e fornisce una struttura ai vostri obiettivi», dice l'esperta.

Fate in modo che il vostro «perché» sia motivato

Assicuratevi di avere un motivo per cui state cercando di raggiungere i vostri obiettivi specifici.

«A volte possiamo desiderare di raggiungere un obiettivo, ma la nostra motivazione non è così forte da portarlo a termine», afferma Ciana. «Stabilite le priorità di ciò che volete realizzare esattamente e fate in modo che il vostro perché sia abbastanza forte. Nei giorni in cui vorreste arrendervi, ricordate il vostro perché. Questo vi aiuterà a continuare a impegnarvi per raggiungere il vostro obiettivo finale».

Visualizzare ciò che si vuole

Visualizzare i propri obiettivi può essere un modo efficace per rimanere motivati.

«Visualizzare ciò che si vuole è molto utile nella definizione degli obiettivi. Immaginatevi già mentre raggiungete l'obiettivo e come vi sentirete una volta raggiunto», consiglia l'esperta.

Non abbiate paura di chiedere supporto

Il sostegno di amici e familiari è spesso fondamentale quando si lavora per raggiungere obiettivi difficili.

«Potrebbe essere un coniuge, un amico, un familiare o un coach esperto», suggerisce Ciana. «Qualcuno che possa essere il compagno di responsabilità di cui avete bisogno per un ulteriore sostegno».

Covermedia