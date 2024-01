Messa a terra, esposizione alla luce solare e andare a letto sempre alla stessa ora, sono ottimi rimedi per sentirsi pieni di energia.

Molte persone in inverno soffrono di disturbo affettivo stagionale (SAD) che comporta sbalzi d’umore, e scelte di vita non sempre corrette.

Gli esperti di Brainworks Neurotherapy, uno studio di neurofeedback leader nel Regno Unito, hanno spiegato i modi più efficaci per uscire dalla depressione post-natalizia.

Esposizione strategica alla luce solare

Esporsi alla luce naturale è essenziale per la produzione e la regolazione degli ormoni.

«La quantità di luce che entra negli occhi in questi periodi influenza direttamente la produzione e la regolazione di ormoni nel corpo, come la serotonina, la melatonina e il cortisolo, che svolgono un ruolo fondamentale per l'umore e il sonno», spiegano gli esperti. «Questa efficacia si estende anche alle zone con tempo nuvoloso, poiché la luce può penetrare attraverso le nuvole».

Messa a terra

La messa a terra è un ottimo modo per sentirsi in contatto con la terra naturale.

«La messa a terra, nota anche come earthing, è una pratica che prevede il collegamento fisico con la superficie terrestre per assorbire la sua naturale e sottile carica elettrica», affermano gli esperti. «L’idea alla base della messa a terra è che nella nostra vita moderna siamo spesso isolati dal contatto diretto con la Terra a causa della prevalenza di scarpe con suola di gomma, edifici e altri materiali non conduttivi. Le ricerche indicano che la messa a terra può ridurre l'infiammazione, aiutare a gestire i livelli di stress e migliorare i modelli di sonno».

Routine a letto

Andare a letto alla stessa ora ogni sera può aiutare a stabilizzare l'orologio interno del corpo.

«Stabilite un orario fisso per andare a letto ogni sera e, allo scoccare dell'ora, mettete via il telefono, spegnete le luci e chiudete delicatamente gli occhi», consigliano gli esperti. «Questa semplice modifica dello stile di vita è spesso sottovalutata, eppure è una delle abitudini antistress più efficaci. Andare a letto alla stessa ora ogni giorno offre molteplici benefici: aiuta a regolare i nostri ritmi circadiani, assicurando che l'orologio interno del nostro corpo sia sincronizzato».

Connessioni sociali

Trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia è un ottimo modo per combattere la tristezza invernale.

«Sebbene la reazione naturale quando si manifestano i sintomi del SAD possa essere quella di isolarsi, è essenziale provare a fare il contrario, coltivando i legami con gli altri», spiegano gli esperti. «Impegnarsi in attività sociali, con amici, familiari o gruppi di sostegno, può offrire un senso di connessione e appartenenza che agisce come potente antidoto alla depressione invernale. Queste interazioni non solo forniscono un sostegno emotivo, ma servono anche a ricordare che non si è soli nella lotta contro il SAD».

Se i sintomi della SAD sono persistenti o gravi, è importante rivolgersi a un medico.

Covermedia