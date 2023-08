Ecco gli accorgimenti di interior design che possono migliorare la vostra qualità di vita.

Per promuovere il benessere basta cominciare dall’arredamento di casa. Come? Kunal Trehan, Design Director di Touched Interiors, ci spiega come fare.

L'illuminazione

Il nostro corpo risponde all'ambiente e la luce è un elemento particolarmente potente. Le luci con luminosità regolabile aiutano il corpo a capire quando svegliarsi o coricarsi.

«Il segreto è creare uno schema di illuminazione che possa rispecchiare l'orologio che cambia. Incorporate l'illuminazione d'atmosfera ogni volta che è possibile. Un'illuminazione che possa essere attenuata la sera o un'illuminazione regolabile che risvegli i sensi e la mente», spiega l'interior designer televisivo. «La sera questo cambia le carte in tavola per dire al nostro corpo che è ora di riposare e di prepararsi a spegnere».

Camera da letto

La camera da letto è uno degli spazi più importanti della casa per quanto riguarda il benessere. Potreste prendere in considerazione l'idea di esplorare il feng shui, che prevede un letto centrale e un capezzale su entrambi i lati per ottenere l'armonia e l'equilibrio perfetti.

«Assicuratevi di non avere troppe cose in camera da letto. Costruite degli armadietti che nascondano le cose, in modo che la vostra mente sia il più possibile sgombra quando vi ritirate. Tende oscuranti, illuminazione dimmerabile, tessuti caldi e organici possono contribuire al vostro percorso di benessere... Se possibile, evitate anche la TV in questo spazio».

Spazio esterno

Cercate di massimizzare lo spazio esterno in modo da poterlo utilizzare per il maggior numero di mesi all'anno.

«Mi piace usare materiali organici e naturali negli spazi esterni, perché la nostra connessione con l'ambiente naturale può fornire una guarigione zen e positiva, quindi incorporarli nel design ha i suoi vantaggi visivi e fisici», condivide Trehan. «Circondate i vostri spazi esterni con fuochi o stufe, in modo da poter continuare a godervi lo spazio durante le serate al chiaro di luna».

Cristalli

I cristalli sono diventati un modo sempre più popolare per promuovere la positività e l'energia pulita.

«Ci sono molti modi semplici per aggiungere i cristalli, perché sono naturalmente belli e disponibili in una varietà di colori che si adattano a qualsiasi interno», consiglia l'esperto. «Il mio consiglio principale è quello di acquistare un pezzo importante, che non solo sembri un'opera d'arte, ma che ingrandisca e aumenti la potenza delle proprietà positive che porta con sé».

