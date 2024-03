Attività come la pittura possono essere benefiche per la tua salute mentale grazie all’input meditativo e rilassato che inducono.

Se ti senti giù, l'artigianato potrebbe aiutarti a migliorare l’umore.

Momtaz Begum-Hossain, esperto di colore e artigianato premiato, ha spiegato come questo mix possa essere benefico per la tua salute mentale.

«Proprio come abbiamo bisogno della nostra dose giornaliera di vitamine e verdure, è benefico avere una dose giornaliera di colore», inizia Momtaz. «Considerare i colori, creare palette, costruire mood board o giocare con pitture e pastelli ha benefici sia mentali che fisici poiché i colori possono correggere qualsiasi squilibrio che stiamo sentendo».

Secondo Momtaz, ecco i benefici dell'artigianato:

Trovare uno stato meditativo

L'artigianato può incoraggiarti ad essere più consapevole, il che ti aiuterà a sentirti più rilassato.

«Il cucito e l'artigianato con filati incoraggiano la consapevolezza poiché richiedono di dare alla tua attività tutta la tua attenzione, il che impedisce alle distrazioni esterne di insinuarsi», spiega Momtaz. «Il movimento del cucito può anche iniziare a sembrare una meditazione, rallentando il tuo battito cardiaco e rendendoti più consapevole del tuo respiro e del tuo corpo. La calma si insedia, quindi ti rilassi e provi un senso di piacere».

Disintossicazione digitale

Intraprendere un hobby creativo probabilmente significherà trascorrere meno tempo in modo indiscriminato sul tuo telefono.

«Prendere il telefono quando si presenta un secondo libero è diventato un'abitudine, ma cosa succederebbe se non potessi raggiungere il tuo cellulare perché le tue dita erano occupate a saldare mobili, costringendoti a fare a meno del web?», dice l'esperto. «Se trascorriamo le pause dallo schermo facendo attività pratiche come imparare una nuova abilità, tipo la ceramica, incoraggiamo sentimenti positivi».

Terapia del colore che migliora l'umore

Il colore può darci la spinta di cui abbiamo tanto bisogno; per esempio, il giallo solleva e aumenta la positività mentre il rosa incoraggia il rilassamento.

«Il colore influisce sui nostri sentimenti, umori ed emozioni quindi può immediatamente sollevare il nostro spirito e farci sentire più felici», afferma Momtaz. «Quando stiamo facendo artigianato dobbiamo fare scelte su quali colori usare. Potrebbe essere la glassa per una ceramica o il tessuto per una borsa. Se hai trascorso una giornata lavorando in un ambiente specifico sei esposto solo all'energia di quella stanza – se ha un arredamento minimalista e colori neutri non sei esposto all'intero spettro di diverse energie del colore».

Riaccendi la tua vita sociale

L'artigianato può essere un ottimo modo per incontrare nuove persone, poiché c'è una vasta selezione di classi e gruppi a cui potresti unirti.

«Da adulti, non riceviamo tanti elogi per i nostri successi come quando eravamo bambini», nota Momtaz. «Partecipare a una classe di artigianato è uno spazio sicuro dove tutti sono sulla stessa barca e gli elogi arrivano a valanga! I complimenti, l'incoraggiamento e l'energia positiva che ottieni facendo artigianato con gli altri è una sensazione speciale che migliora il tuo umore e la tua fiducia».

