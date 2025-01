Il bulking è una tecnica utilizzata dai bodybuilder per aumentare le dimensioni e la forza muscolare.

Covermedia Covermedia

Il bulking è un periodo in cui si aumenta l'apporto calorico rispetto a quanto si brucia, con l'obiettivo di guadagnare massa muscolare.

È particolarmente popolare nei mesi invernali, quando ci si concentra su allenamenti intensi e si tende a mangiare di più.

Leon Bolmeer, esperto di fitness di Geezers Boxing, sfata alcune delle idee più comuni e sbagliate sul bulking, offrendo consigli per farlo in modo consapevole e salutare.

Nozioni di base sul bulking

Molti credono che fare bulking significhi mangiare tutto quello che si desidera senza alcun limite, ma non è così.

«Il bulking è una fase cruciale per costruire forza e muscoli, ma deve essere fatto con un surplus calorico controllato», spiega Leon. «Non è una scusa per indulgere in abbuffate indiscriminate. Un surplus gestito è essenziale per ottenere risultati senza accumulare grasso in eccesso».

Mangiare sano durante il bulking

La scelta degli alimenti è fondamentale: meglio preferire cibi nutrienti rispetto a quelli ricchi di zuccheri e grassi.

«Il bulking sporco può sembrare una scorciatoia, ma comporta spesso un accumulo eccessivo di grasso e rischi per la salute», avverte Leon. «Un bulking pulito si basa su alimenti integrali come uova, avocado e carni magre. Mantenere un surplus calorico moderato aiuta a favorire la crescita muscolare limitando l'accumulo di grasso».

Sovralimentazione di proteine

Anche se le proteine sono fondamentali per costruire i muscoli, esagerare non porta benefici.

«Un apporto di 1,3-1,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo è sufficiente per la crescita muscolare», sottolinea l'esperto. «L'organismo può utilizzare solo una quantità limitata di proteine per la riparazione e la crescita muscolare, mentre l'eccesso viene immagazzinato come grasso».

Evitare il cardiofitness

Un errore comune durante il bulking è trascurare l'attività cardiovascolare.

«Integrare il cardio nella routine di allenamento, sia con esercizi a intensità moderata che con allenamenti ad alta intensità, aiuta a migliorare la salute del cuore, a favorire il recupero e a gestire l'aumento di grasso senza compromettere lo sviluppo muscolare», spiega Leon.

Assumere troppi integratori

Anche se gli integratori possono essere utili, non devono mai sostituire una dieta equilibrata.

«Gli integratori servono a colmare eventuali carenze, ma la priorità deve essere sempre una dieta ricca di alimenti integrali e nutrienti», afferma Leon. «Una base alimentare solida è essenziale per garantire una crescita muscolare sostenibile e una salute ottimale».

Seguendo questi suggerimenti, potrete affrontare il bulking in modo consapevole e ottenere risultati che vanno oltre i numeri sulla bilancia.