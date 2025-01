Cominciate la mattina con una colazione nutriente e ricca di vitamine. Covermedia

Aggiungere più verdure alla propria dieta e fare piccoli passi può trasformare la vostra salute fisica e mentale nel 2025.

Covermedia Covermedia

Mentre formulate i vostri propositi per il nuovo anno, prendete in considerazione semplici modifiche che potrebbero rendere l'anno prossimo più sano e felice.

Gli chef ed esperti di benessere Steve e Dave Flynn, fondatori di The Happy Pear, offrono i loro consigli per migliorare il benessere in modo pratico e sostenibile.

Iniziare la giornata con una carica di salute

Cominciate la mattina con una colazione nutriente e ricca di vitamine.

«Un frullato verde energizzante o una tazza di tè allo zenzero accompagnata da una ciotola di frutta con muesli e yogurt è l'ideale per iniziare la giornata con energia», suggeriscono Steve e Dave. Introdurre frutta e verdura fin dal mattino è un modo semplice per alimentare vitalità e benessere.

Riempite metà del piatto con le verdure

A ogni pasto, assicuratevi che metà del piatto sia composta da verdure fresche o cotte.

«Questa semplice abitudine migliora la salute dell'intestino, del cuore, del sistema immunitario e persino quella mentale», spiegano. Le verdure sono ricche di fibre essenziali (consumate in quantità insufficiente dal 90% degli adulti britannici) e apportano vitamine e minerali fondamentali per il corpo.

Muoversi di più

L'esercizio quotidiano, anche minimo, è essenziale per il benessere.

«Non siamo fatti per essere sedentari», ricordano i due esperti. «Incorporate il movimento nella vostra routine: una passeggiata veloce al mattino, una pausa ballo con la vostra playlist preferita o un nuovo hobby come yoga o pilates possono fare la differenza». Oltre a migliorare la forma fisica, il movimento aiuta a migliorare l'umore e a mantenere la motivazione.

Provate i lunedì senza carne

Sperimentare pasti a base vegetale può arricchire la dieta e migliorare la salute generale.

«Iniziate con un solo pasto vegetale a settimana, come le linguine ai funghi o un sostanzioso pasticcio di lenticchie», suggeriscono. «Scoprirete che sono gustosi, facili da preparare e benefici per la salute, oltre che per il portafoglio».

Riconnettersi con la natura

Trascorrere più tempo all'aria aperta è un toccasana per mente e corpo.

«Anche in inverno, una passeggiata all'aria aperta può fare miracoli», consigliano. Il contatto con la natura contribuisce al benessere mentale e fisico, migliorando l'umore e riducendo lo stress.

Con questi piccoli cambiamenti, il vostro nuovo anno potrà essere più sano, felice e sostenibile.