309406-Video

I detergenti a base di crema possono aiutare a idratare la pelle, perché sono formulati con ingredienti che aiutano a trattenere l’umidità.

Ora che siamo ufficialmente in autunno, potrebbe essere il momento di cambiare la vostra routine di skincare.

Gli esperti raccomandano di scegliere i trattamenti in base alle stagioni. Durante l'autunno e l'inverno, è normale sentire la pelle secca e pruriginosa a causa dell'aria fredda e del riscaldamento centrale.

Shelly Woods, esperta di cura della pelle e di estetica e fondatrice di Skin Techniques, ci suggerisce alcuni trucchi per sostituire i prodotti per la pelle durante il cambio di stagione.

Passare a detergenti in crema

I detergenti in crema possono idratare la pelle, perché di solito sono formulati con ingredienti che aiutano la pelle a trattenere l'umidità.

«Un detergente in crema ha una consistenza più densa e cremosa ed è formulato con ingredienti che aiutano la pelle a trattenere l'idratazione, come gli oli vegetali», spiega Shelly. «A volte chiamati latti detergenti o lozioni, i detergenti in crema sono delicati e puliscono la pelle senza privarla dei suoi oli naturali».

Passare a una crema idratante più densa

Se la vostra pelle è secca e tirata, provate a cambiare la vostra crema idratante con una più densa.

«Una crema è più densa e ha un contenuto di oli più elevato rispetto a una lozione e a un gel, il che la rende più idratante. Un unguento è il più denso di tutti e quindi il più efficace nel rimediare alla pelle secca», spiega l'esperta. «Gli emollienti contenuti in queste creme idratanti mantengono la pelle morbida e liscia. Tuttavia, le creme idratanti prive di oli sono adatte alle pelli acneiche, mentre le formule più spesse con umettanti e lipidi sono più adatte alle pelli secche».

Aggiungete la niacinamide alla vostra routine quotidiana

La niacinamide è un ottimo ingrediente da utilizzare nei mesi più freddi perché aiuta la pelle a trattenere l'idratazione.

«La niacinamide è una forma di vitamina B, che rafforza la barriera idrica della pelle in modo che possa trattenere meglio l’umidità», spiega Shelly. «È perfetta per le pelli secche in inverno, perché con la niacinamide la pelle ha meno probabilità di seccarsi e rimane idratata più a lungo».

Non rinunciate mai al balsamo per le labbra o alla crema per le mani

È fondamentale mantenere le labbra e le mani idratate in autunno e in inverno, perché possono diventare particolarmente secche.

«Non dimenticate di idratare mani e labbra durante i freddi mesi invernali: mani rugose e labbra raggrinzite sono segni di invecchiamento», avverte Shelly.

Covermedia