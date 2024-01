Una piccola batteria nucleare, grande come una moneta, dovrebbe durare decenni. Betavolt

In futuro chi possiede uno smartphone potrebbe fare a meno della fastidiosa ricerca di una presa. Una start-up cinese ha sviluppato una batteria nucleare che non necessità di essere ricaricata.

Hai fretta? blue News riassume per te In Cina è stata sviluppata una batteria che utilizza l'energia nucleare ed è in grado di alimentare i gadget per tutta la durata della loro vita.

La batteria nucleare non dovrebbe comportare alcun rischio legato alle radiazioni.

La prima versione è adatta solo ai gadget con un fabbisogno energetico molto basso. Mostra di più

Come riporta l'Independent, la start-up cinese Betavolt ha creato una batteria nucleare per i consumatori che avrebbe un'autonomia di 50 anni. La Betavolt BV100 è composta da un isotopo di nichel-63 e da un semiconduttore di diamante.

La batteria nucleare sarà utilizzata in un'ampia gamma di dispositivi, da piccoli sensori a droni e smartphone. Dovrebbe consentire ai produttori di vendere gadget che non hanno mai bisogno di essere ricaricati.

La batteria per ora è piccola

Tuttavia, la prima versione è adatta solo a dispositivi molto piccoli, perché eroga solo 100 microwatt a una tensione di 3 volt. L'anno prossimo dovrebbe arrivare una batteria nucleare in grado di erogare 1 watt. A titolo di confronto, uno smartphone richiede di solito circa 3 watt.

La batteria Betavolt è molto diversa dalle celle a combustibile nucleare già utilizzate, ad esempio, nelle sonde spaziali. Quest'ultime si basano su plutonio pericolosamente irradiato, mentre il nichel-63 usato in questo caso non comporta alcun rischio per gli utenti o per l'ambiente. Infatti si decompone semplicemente in rame normale.