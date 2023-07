Immagine d'illustrazione.

Il Bed Rotting, tradotto letteralmente «decomporsi nel letto», può seriamente danneggiare la vista.

Ecco l’ultima tendenza sulla piattaforma cinese ha attirato l’attenzione della Generazione Z.

Spopola su TikTok il bed rotting, ovvero passare un’intera giornata a letto, cercando di rilassarsi e prendersi cura di sé guardando principalmente la tv e scorrendo all’infinito sui social network.

Alastair Lockwood, specialista della salute degli occhi e oftalmologo presso il Feel Good Contacts, ha valutato la pratica e spiegato perché può essere dannosa soprattutto per gli occhi. A detta dell’esperto, guardare la televisione in modo incontrollato o scorrere costantemente sul telefono troppo vicino agli occhi può fargli diventare secchi, stanchi e persino tesi. Se non si vuole rinunciare però a questa pratica è bene seguire degli utili consigli.

Sbatti le palpebre

Quando si è concentrati sugli schermi è probabile sbattere meno le palpebre, causando secchezza e persino dolore agli occhi.

«Se non si sbattono abbastanza le palpebre, gli occhi non ricevono idratazione e umidità regolari dalle tue lacrime. Di conseguenza, inizieranno ad essere secchi e irritati», spiega Alastair.

«È buona norma prendere l’abitudine di 'riposare gli occhi' distogliendo lo sguardo e chiudendoli intenzionalmente, le palpebre sono ottimi protettori con molte ghiandole idratanti all'interno».

Fare una pausa

È importante dare agli occhi, oltre che alla mente, una pausa dagli schermi. Alastair consiglia di «distogliere lo sguardo dallo schermo per circa un minuto in modo da avere una pausa necessaria».

Controlla la luminosità dello schermo

«Se è impostato sulla luminosità più alta, bisogna abbassarla leggermente e controllare le differenze sugli occhi», suggerisce Alastair. «Uno schermo troppo luminoso può essere dannoso per gli occhi».

Luce blu

Gli schermi LED, come telefoni, iPad e laptop, emettono luce blu che può essere dannosa per la vista. «Guardare troppa TV (soprattutto a tarda notte) può sopprimere la produzione di melatonina e la melatonina è necessaria per farci sentire pronti per dormire», avverte l'esperto.

«Vale la pena investire in un paio di occhiali che bloccano la luce blu. Questi sono stati appositamente progettati con lenti per filtrare e bloccare la luce blu indesiderata emessa dagli schermi digitali».

Covermedia