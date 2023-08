La procedura cosmetica più gettonata del mondo aiuta anche a combattere mal di testa ed emicranie.

Un numero sempre crescente di persone sceglie il Botox, ma ci sono numerosi aspetti che ancora non si conoscono.

Il Botox è la procedura cosmetica più comune eseguita in tutto il mondo: si stimano quasi tre milioni di iniezioni all'anno.

Shelly Woods, esperta di estetica avanzata e fondatrice di Skin Techniques, ha descritto nel dettaglio alcuni aspetti sorprendenti sul Botox che probabilmente non conoscevate.

Trattamento di mal di testa ed emicrania

Il Botox non è solo una procedura estetica, ma aiuta le persone a gestire mal di testa ed emicranie.

«Gli studi hanno dimostrato che un trattamento regolare con il Botox può attenuare o ridurre il numero di mal di testa ed emicranie croniche», spiega Shelly. «Viene iniettato in aree specifiche dove provoca il rilassamento dei muscoli e aiuta a ridurre il dolore».

Prevenire la sudorazione eccessiva

Un'altra ragione comune per sottoporsi al Botox è quella di prevenire la sudorazione eccessiva. Questa procedura viene comunemente eseguita nella zona delle ascelle.

«Per coloro che hanno una sudorazione estrema e fastidiosa, il Botox può essere utilizzato per trattare la sudorazione eccessiva. Viene iniettato nelle ghiandole sudoripare per bloccare temporaneamente i nervi che stimolano le ghiandole sudoripare».

Gestione del dolore

Il Botox può anche essere una buona soluzione qualora si soffra di dolore causato dallo stringere la mascella o dal digrignare i denti.

«Molte persone utilizzano il Botox per la gestione del dolore. Condizioni come il bruxismo (digrignamento dei denti) possono essere trattate con il Botox, in quanto impedisce di serrare la mascella e rilassa i muscoli», spiega l'esperta.

Trattamento preventivo

Inoltre, viene spesso utilizzato per aiutare a mantenere un aspetto giovane e prevenire l'invecchiamento futuro.

«Un viso congelato non è l'obiettivo, dopo tutto i volti giovani si muovono! Se state prendendo in considerazione il Botox preventivo quando iniziate a notare i segni dell'invecchiamento, assicuratevi di scegliere un professionista che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi mantenendo il vostro aspetto naturale», dice Shelly. «Tutti gli iniettori dovrebbero conoscere gli schemi di contrazione di base di ciascun gruppo muscolare, in modo da poter personalizzare lo schema di iniezione per ciascun paziente, ottenendo così risultati più naturali e utilizzando una quantità minore di tossina botulinica per evitare le conseguenze di un posizionamento errato del Botox».

Ricordare i rischi

Come per qualsiasi procedura, è necessario rivolgersi a un professionista e fare le proprie ricerche per assicurarsi di conoscere i rischi e il tipo di risultati che si desidera ottenere.

«Almeno un paziente su sei soffre di effetti collaterali dopo il trattamento, tra cui: visione offuscata o doppia, mal di testa, cicatrici, riduzione dei movimenti facciali, reazioni allergiche, gonfiore intorno al sito di iniezione e nausea, per citarne alcuni», avverte il medico estetico. «Per evitare le complicazioni citate, è indispensabile che il Botox sia somministrato correttamente, utilizzando la dose autorizzata».

Covermedia