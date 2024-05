La perdita di peso può causare una serie di sintomi, tra cui pelle secca e brufoli.

Covermedia

Perdere peso rapidamente può influenzare il tuo corpo in diversi modi.

Il dottor Babak Ashrafi, medico di Superdrug Online Doctor, ha spiegato come la perdita di peso improvvisa influenza pelle e capelli, offrendo alcuni consigli a riguardo.

Perdita di capelli

Se hai perso molto peso in poco tempo, potresti notare che i tuoi capelli non sono più spessi come una volta.

«La perdita di peso rapida può innescare la caduta e la rarefazione dei capelli. Questo avviene a causa della risposta del corpo allo stress, che può interferire con il ciclo di crescita dei capelli», dice il dottor Ashrafi. «Di conseguenza, le persone possono sperimentare un assottigliamento evidente dei capelli e una riduzione della densità dei capelli. Questo effetto è spesso temporaneo e reversibile con una corretta alimentazione, consumando proteine, vitamine e minerali per mantenere sani i capelli».

Pelle secca

Perdere molto peso rapidamente può portare a una diminuzione dell'idratazione e dei livelli di umidità della pelle, lasciando la pelle secca.

«Questo potrebbe essere attribuito a cambiamenti nei livelli degli ormoni e a una diminuzione della produzione naturale di oli del corpo», afferma il medico. «Mantenere l'idratazione della pelle attraverso un'adeguata assunzione di acqua e l'uso di prodotti idratanti per la pelle può contribuire a alleviare questo effetto».

Acne e brufoli

Se hai perso una quantità significativa di peso, potresti anche avere brufoli.

«Le fluttuazioni nei livelli degli ormoni durante la perdita di peso rapida possono disturbare l'equilibrio della produzione di oli nella pelle, aumentando il rischio di acne e brufoli», spiega il dottor Ashrafi. «Livelli aumentati di ormoni dello stress, come il cortisolo, possono stimolare le ghiandole a produrre più oli e ostruire i pori. Routine adeguata di cura della pelle e aggiustamenti dietetici possono aiutare a mitigare le eruzioni acneiche e mantenere una pelle pulita».

Quando dovresti cercare aiuto

Se persistono uno qualsiasi dei sintomi, vale la pena parlare con un professionista sanitario.

«Chiedi aiuto se riscontri una perdita eccessiva di capelli, problemi persistenti della pelle o sintomi inspiegabili come affaticamento o cambiamenti dell'umore», consiglia l'esperto. «I servizi di perdita di peso di Superdrug e Superdrug Online Doctor possono offrire supporto e fornire una guida personalizzata per affrontare le preoccupazioni sottostanti e garantire un percorso di perdita di peso sicuro e di successo».

Covermedia