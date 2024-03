Provare nuovi cibi ogni settimana ti aiuterà a seguire una dieta varia.

Covermedia

Per mantenerti al top, prova a seguire abitudini sane: dalla meditazione all’alimentazione consapevole.

Gli esperti di Glass House Retreat, il primo ritiro detox e benessere completamente vegano e costruito appositamente nel Regno Unito, hanno elencato cinque abitudini salutari facili da includere nella tua routine.

Provare la meditazione

La meditazione è un modo efficace per combattere lo stress.

«Una pratica meditativa ha una miriade di benefici per la salute, dalla riduzione dello stress alla preparazione al sonno, ed è complessivamente un ottimo modo per prendersi una pausa per il proprio benessere», dicono gli esperti. «La ricerca suggerisce che puoi sperimentare i benefici della meditazione anche se rifletti solo per pochi minuti al giorno».

Provare un nuovo esercizio ogni mese

«Per variare e sentirti entusiasta dell'esercizio fisico, considera l'obiettivo di aggiungere un nuovo allenamento ogni mese», raccomandano gli esperti. «Prova qualcosa di diverso: ci sono i classici come yoga, Pilates, aerobica, classi di pesi ecc., ma anche molte classi di esercizi strani e meravigliosi come yoga aereo, bounce, box fit, hulafit con pesi, skip HIIT».

Idratarsi

Rimanere idratati durante il giorno è essenziale per la tua salute generale. «Sai quanta acqua dovresti bere al giorno? 35ml di acqua per kg di peso corporeo... Inoltre, aggiungi 350ml di acqua per ogni 30 minuti di esercizio al giorno in aggiunta a questo... se non bevi abbastanza acqua, inizia poco alla volta, cercando di bere un po' più ogni giorno».

Impostare un obiettivo di passi

Raggiungere i tuoi goal ti aiuterà a muoverti di più.

«Se sei nuovo all'esercizio e trovi l'idea di camminare per chilometri scoraggiante, potresti provare a impostare un obiettivo di passi piuttosto che un obiettivo di distanza», consigliano gli esperti di benessere. «Camminare è un esercizio favoloso sia per la salute mentale che fisica. Un tracker è un ottimo modo per vedere aumentare il conteggio dei passi. Inizia con poco e lavora per aumentare».

Provare un nuovo cibo ogni settimana

Ti aiuterà a seguire una dieta variegata.

«Usa un nuovo ingrediente o spezia mentre cucini ogni settimana, prova un nuovo vegetale, cereale, mantienilo fresco ed emozionante», raccomandano gli esperti. «La varietà nei pasti può aiutarti a rimanere ispirato a provare nuovi cibi per tutto l’anno!».

Covermedia