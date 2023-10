Alimenti come il cioccolato fondente e i fagioli possono favorire il sistema cardiocircolatorio.

Secondo gli esperti, una dieta equilibrata è fondamentale per prevenire le malattie cardiache.

Secondo la British Heart Foundation, nel Regno Unito circa 7,6 milioni di persone soffrono di malattie cardiache e circolatorie.

Claudia Le Feuvre, nutrizionista di Goldster, una piattaforma digitale per la vita sana e l'invecchiamento, ha elencato i migliori alimenti da consumare per tenere sotto controllo il cuore quando si invecchia.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente non è solo una delizia, ma può anche aiutare la pressione sanguigna.

«Il cioccolato fondente è ottimo perché contiene flavonoidi che possono aiutare la pressione sanguigna e anche ridurre l’infiammazione: molte malattie cardiache sono ormai considerate infiammatorie», dice Claudia. «Cercate livelli di cacao superiori all'85% nel vostro cioccolato fondente, il che significa un basso contenuto di zuccheri e di latticini».

Avena

L'avena è un'opzione ideale per la prima colazione, perché è noto che aiuta a ridurre il colesterolo.

«L’avena è ricca di beta glucani e fibre solubili che possono ridurre il colesterolo. Un buon modo per introdurre l'avena nella dieta è mangiare il porridge a colazione», consiglia l'esperta. «Si può usare un latte di latteria o vegetale e aggiungere ogni tipo di extra, come frutta fresca, semi di lino, spezie e altre noci e semi per renderlo ancora più delizioso. Se seguite un regime senza glutine, assicuratevi di acquistare avena senza glutine».

Fagioli

I fagioli sono un ottimo alimento da introdurre nei vostri pasti, perché possono essere aggiunti a molti piatti diversi, come insalate, peperoncino o semplicemente sul pane tostato.

«I fagioli sono un'ottima fonte di fibre che aiutano a ridurre il colesterolo e i livelli di tri-gliceridi», afferma Claudia. «Anche l'umile barattolo di fagioli al forno vale (se si opta per quelli a ridotto contenuto di zucchero e sale) e si può cospargere di origano secco o curcuma per aumentare il livello di nutrienti».

Verdure

Le verdure verdi, come i broccoli o gli spinaci, dovrebbero essere un punto fermo della vostra dieta quotidiana per molte ragioni, tra cui la salute del cuore.

«Aumentano la salute del cuore aumentando gli antiossidanti. Assicuratevi di assumere 7 porzioni di frutta e verdura al giorno».

Noci

Le noci sono un ottimo spuntino da consumare durante la giornata perché sono ricche di omega-3 e vitamina E.

«Contengono grassi salutari per il cuore e sono ricche di omega 3 e vitamina E che aumentano il colesterolo buono HDL e riducono il colesterolo cattivo LDL», spiega la nutrizionista. «Come già detto, si possono grattugiare nel porridge mattutino e/o creare il proprio mix di cereali, sminuzzare le noci e metterle sopra il salmone; inoltre, sono uno spuntino pratico da tenere a portata di mano in caso di languorino. Se non potete mangiare le noci, avocado e pesce grasso sono un must».

Covermedia