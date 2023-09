Il tè verde è ricco di aminoacidi che hanno un effetto calmante sul cervello.

Se siete alle prese con lo stress, ci sono alcuni alimenti che potete aggiungere alla vostra dieta per alleviare i sintomi.

Secondo una ricerca, più di un quarto della popolazione soffre di problemi di peso a causa dello stress. Inoltre, il 31% delle persone intervistate si è sentito stressato per aver sofferto di problemi di salute legati al peso.

Mark Gilbert, nutrizionista di The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, ha indicato cinque alimenti che possono aiutare a combattere i sintomi dello stress.

Tè verde

Bere tè verde è un ottimo modo per ridurre lo stress ed è facile da introdurre nella routine quotidiana.

«Il tè verde contiene L-teanina, un aminoacido che ha un effetto calmante sul cervello. Bere una tazza di tè verde può aiutare a ridurre i livelli di stress e a favorire il rilassamento», spiega Mark.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente non è solo una delizia, ma può anche aiutare ad alleviare l'ansia e lo stress.

«Il cioccolato fondente contiene flavonoidi, composti naturali che hanno dimostrato di ridurre lo stress e l’ansia», spiega l'esperto. «Mangiare una piccola quantità di cioccolato fondente può aiutare a migliorare l'umore e a ridurre i livelli di stress».

Frutti di bosco

I frutti di bosco non sono solo un ingrediente gustoso per un frullato, ma possono anche contrastare lo stress.

«I frutti di bosco sono ricchi di antiossidanti, che aiutano a combattere lo stress riducendo l'infiammazione e lo stress ossidativo nel corpo», afferma Mark. «Mangiare una manciata di frutti di bosco, come mirtilli, fragole o lamponi, può aiutare a ridurre i livelli di stress».

Verdure a foglia

Le verdure a foglia sono importanti per il benessere in generale, ma sono anche note per favorire il rilassamento.

«Le verdure a foglia, come spinaci, cavoli e bietole, sono ricche di magnesio, un minerale che aiuta a regolare il cortisolo, l'ormone dello stress. L'aggiunta di verdure a foglia alla dieta può contribuire a ridurre i livelli di stress e a favorire il rilassamento».

Noci

Infine, se siete alle prese con lo stress, provate a fare uno spuntino con delle noci, ricche di magnesio e di grassi sani.

«Le noci, come le mandorle, le noci e i pistacchi, sono ricche di grassi sani e di magnesio, che possono contribuire a ridurre i livelli di stress. Mangiare una manciata di noci come spuntino può aiutare a favorire il rilassamento e a ridurre lo stress», consiglia il nutrizionista.

