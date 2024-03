Con l’avvicinarsi della primavera, molti di noi cercano una routine migliore per cominciare la giornata.

Ci sono diverse cose che puoi fare per sentirti energico e fresco ogni mattina: la nutrizionista di Wassen, Emma Bullock-Lynch, ha rivelato come iniziare la giornata con slancio.

Dormire bene

Una delle migliori cose che puoi fare per migliorare la tua routine mattutina è dormire bene ogni notte.

«Il segreto di una grande routine mattutina dipende da come dormi la notte precedente e anche, a che ora ti svegli», dice Emma. «Per una salute e un benessere ottimali, cerca di dormire lo stesso numero di ore ogni notte e svegliati alla stessa ora. Non lasciare che la sveglia sia il tuo nemico, ma il tuo migliore amico per una grande giornata che ti attende!»

Potenziamento della colazione

Fare una colazione sana è importante se vuoi sentirti energizzato per tutto il giorno.

«La colazione è di gran lunga il pasto più importante della giornata», afferma l'esperta. «Interrompere il digiuno notturno con alimenti che ti daranno energia e ti terranno sazio è davvero importante».

Emma aggiunge: «Uova con avocado, avena con yogurt e bacche o un frullato sono tutte opzioni ricche di proteine che ti sazieranno e faranno sì che tu sia meno propenso a cercare uno snack poco salutare durante la mattina».

Fitness

Fare esercizio al mattino può aiutare a preparare il corpo e la mente per la giornata che ti attende.

«Potresti non avere tempo per andare in palestra o fare una corsa di 5 km la prima cosa al mattino, ma fare un po' di stretching dolce è una buona idea per far circolare il sangue e muoversi di nuovo nel corpo», dice Emma. «Incorporare solo 10-15 minuti di yoga o stretching aiuterà davvero a stimolare le tue endorfine, svegliandoti in modo da sentirti completamente rinfrescato ed energizzato per la giornata che ti attende».

Fare programmi

Fare liste al mattino può aiutarti a sentirti mentalmente pronto per la tua giornata.

«Stabilire i tuoi obiettivi e le azioni in una lista ti aiuterà a sentirti organizzato e preparato per qualsiasi cosa ti attenda», afferma l'esperta. «Che sia una giornata di commissioni, una giornata intensa in ufficio o semplicemente una giornata di tempo per te, scrivere tutto ciò che vuoi realizzare significa che è più probabile che tu ricordi e agisca su quelle cose».

Idratare, idratare

Infine, ma non meno importante, è idratare il corpo quando ti svegli.

Se cerchi un modo più gustoso per idratarti per primo al mattino, Emma suggerisce di iniziare la tua giornata con Wassen Hydrate + Replenish, che è formulato con spirulina ed estratto di tè verde per fornire il 100% del tuo fabbisogno giornaliero di vitamina D.

Covermedia