Il cattivo umore può essere causato da una scarsa qualità del sonno, dallo stress e da un’intestino pigro.

Capita a tutti di avere un umore terribile: ecco perché bisogna identificare il motivo per cui ci si sente giù.

L'umore giù di tono può essere causato da diversi fattori: tra cui la stanchezza, lo stress e, soprattutto, la cattiva salute dell'intestino.

Hannah Braye, tecnico esperto di Bio-Kult, ha elencato cinque motivi per cui potreste sentirvi giù di morale.

Qualità del sonno

Dormire a sufficienza e bene è fondamentale per la salute fisica e mentale.

«La relazione tra sonno e depressione è complessa e probabilmente bidirezionale. Il sonno disturbato è fortemente associato alla depressione e alle difficoltà di regolazione delle emozioni», spiega Hannah. «I disturbi del sonno sono anche tra i sintomi utilizzati per diagnosticare i disturbi depressivi maggiori. Quindi, se avete difficoltà a prendere sonno o vi svegliate di notte, questo potrebbe essere un sintomo e/o un fattore che contribuisce al vostro basso umore e alla vostra stanchezza»

Lo stress

Lo stress può manifestarsi in vari modi, compreso il cattivo umore.

«Esiste una serie di conseguenze biologiche (mentali e fisiche) dello stress. Lo stress può essere classificato come «buono» (ad esempio per un colloquio di lavoro o per un discorso in pubblico), «tollerabile» (quando accade qualcosa di negativo ma le risorse personali e i sistemi di supporto forniscono una capacità di recupero) o «tossico» (quando accade qualcosa di negativo ma le risorse personali o i sistemi di supporto sono carenti o sovraccarichi)», afferma l'esperta.

«Gli ultimi due predispongono un individuo a un maggior rischio di disregolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), a un aumento dei livelli di cortisolo (ormone dello stress) e a conseguenti disturbi della cognizione e dell’umore».

Scarsa salute dell'intestino

Secondo la ricerca, esiste una correlazione tra il nostro sistema digestivo e il nostro umore.

«È sempre più diffusa la consapevolezza che esiste un sistema di comunicazione bidirezionale tra l'intestino e il cervello, noto come «asse intestino-cervello», e che i nostri batteri intestinali svolgono un ruolo significativo nel modulare i messaggi inviati lungo tale asse», afferma Hannah. «Per questo motivo, si ritiene che la salute dell'intestino sia un potenziale regolatore dell'umore. Non sorprende quindi che le prove suggeriscano una correlazione tra i sintomi digestivi e l’umore».

Preoccupazioni per gli eventi mondiali attuali

Le preoccupazioni e lo stress sono le ragioni più comuni per cui le persone si sentono giù.

«I sentimenti di ansia e impotenza sono comprensibili alla luce delle immagini sconvolgenti dei telegiornali e possono esacerbare l'umore basso», commenta l'esperta. «Sebbene sia importante non isolarsi dagli eventi mondiali, è bene evitare di esporsi eccessivamente ai contenuti sconvolgenti (limitando magari la quantità o il tipo di notizie che si vedono ogni giorno)».

Aumento dell'infiammazione

Infine, anche l'attivazione infiammatoria del sistema immunitario potrebbe essere la causa del vostro malessere.

«Sebbene molte vie fisiopatologiche giochino un ruolo nello sviluppo della depressione e della stanchezza, entrambe sono state associate a una maggiore attivazione infiammatoria del sistema immunitario», spiega Hannah. «Inoltre, livelli più elevati di infiammazione di base sembrano ridurre l'efficacia di molti trattamenti convenzionali per la depressione. Per questo motivo, puntare sulle vie immunitarie per ridurre l'infiammazione può essere utile per trattare la depressione e la stanchezza in alcuni individui».

Covermedia