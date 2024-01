Prendersi cura dell'intestino può avere un effetto positivo sulla salute fisica e mentale.

Se state cercando un modo per essere più sani quest'anno, iniziate dal vostro intestino.

Adrienne Benjamin, nutrizionista capo di ProVen Probiotics, ha condiviso cinque motivi per cui dovreste dare priorità alla salute dell'intestino.

Umore e motivazione

Prendersi cura dell'intestino non solo può migliorare la salute fisica, ma anche quella mentale.

«Gli studi suggeriscono che quando l'intestino non è in equilibrio, può contribuire a farvi sentire stressati o ansiosi e persino a influenzare i vostri livelli di motivazione. Nell'intestino si trovano molti recettori della serotonina, che sono fondamentali per la regolazione dell'umore e della motivazione», spiega Adrienne.

«Dando priorità alla salute dell'intestino attraverso una dieta equilibrata e integratori di supporto, tra cui i probiotici, gli individui possono trovarsi meglio equipaggiati per affrontare la vita con una mentalità positiva».

Immunità

Dare priorità alla salute dell'intestino può aiutare ad evitare le malattie.

«Poiché oltre il 70% delle cellule immunitarie del corpo si trova nell'intestino, esso contribuisce attivamente alla forza e alla resistenza delle difese naturali dell’organismo. Mentre entriamo nel 2024, la ricerca continua a dimostrare che avere un intestino sano è un passo necessario per potenziare l'immunità, che getta le basi per un benessere complessivo duraturo».

Prestazioni fisiche

La salute dell'intestino è legata alle prestazioni fisiche.

«Per coloro che aspirano a prestazioni fisiche ottimali, un intestino sano è un fattore determinante. L'intestino influenza l'assorbimento dei nutrienti e il metabolismo energetico, incidendo direttamente sulle prestazioni durante l’esercizio», afferma Adrienne. «L’esercizio fisico intenso può anche avere un impatto sulla salute dell'intestino e un'attenzione particolare al suo sostegno può portare a una maggiore resistenza, a un recupero più rapido e a un miglioramento dei livelli generali di forma fisica».

Salute del cuore

Prendersi cura dell'intestino può avere un impatto positivo sul cuore.

«Le ricerche emergenti suggeriscono che un intestino equilibrato può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna, a ridurre l'infiammazione e a migliorare il benessere generale del cuore», afferma la nutrizionista. «Concentrarsi su un intestino sano è un investimento nella vitalità del nostro intero sistema cardiovascolare».

Qualità del sonno

Una migliore salute dell'intestino può portare a una migliore qualità del sonno.

«Un microbioma intestinale equilibrato e fiorente supporta i processi corporei che si collegano all'orologio interno del nostro corpo per un sonno di qualità», spiega Adrienne. «Le scelte rispettose dell'intestino aiutano a prendersi cura della nostra salute digestiva e a sostenere notti di sonno profondo e riposante».

Covermedia