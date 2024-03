È importante prendersi cura della propria salute mentale se si è affetti dalla patologia invalidante.

Il dolore articolare può essere un sintomo di molte diverse condizioni di salute, come l'artrite, o può semplicemente essere un segno dell'invecchiamento.

Secondo la dottoressa Dawn Harper, medico del NHS da oltre 30 anni e autrice di «Vivere Bene fino a 101 anni», il dolore articolare può essere «emotivamente e fisicamente gravoso» e influenzare la salute mentale di chi ne soffre.

«Il dolore cronico o persistente può impattare sulle capacità fisiche di una persona, sulla capacità di lavorare e sulle relazioni con i propri cari», afferma. «Col tempo, queste restrizioni dello stile di vita possono anche influenzare la salute mentale ed emotiva dei sofferenti. Di conseguenza, è importante trovare strategie di autogestione che supportino non solo la salute fisica, ma anche il benessere mentale ed emotivo».

La dottoressa Harper ha condiviso i suoi migliori consigli per gestire il dolore articolare persistente.

Proteggi il tuo benessere mentale

Se soffri di dolore articolare, ricorda che devi prenderti cura della tua salute mentale così come del tuo corpo.

«Quasi tre quarti (73%) delle persone che soffrono di dolore articolare hanno sperimentato ansia o depressione», spiega l'esperta. «Per aiutare a proteggere il tuo benessere mentale, prova ad implementare tecniche di rilassamento che possano supportare la tua capacità di gestire le emozioni che possono accompagnare il dolore articolare. La meditazione e gli esercizi di respirazione sono ottime opzioni, o, se puoi, prova un flusso di yoga delicato o una passeggiata nella natura».

Parla con amici e familiari

Parlare con i tuoi cari quando stai attraversando un periodo difficile ti aiuterà a sentirti supportato e ascoltato.

«Può essere difficile per amici e familiari sentirsi connessi quando qualcuno sta affrontando un dolore cronico o persistente, ma è importante non nascondere il proprio dolore ai propri cari», osserva la dottoressa Harper. «Comunicare i tuoi sintomi e il modo in cui il dolore influisce sulla tua vita con familiari e amici può aiutarli a capire come supportarti».

Prova trattamenti comprovati

Gli antidolorifici da banco e i cambiamenti nello stile di vita, come l'esercizio fisico regolare e delicato, sono i trattamenti più comuni per il dolore articolare.

«Un'opzione potrebbe essere il galattolipide, GOPO, un composto derivato dalla rosa canina, con ricerche che indicano che può alleviare efficacemente il dolore articolare», spiega. «Le proprietà anti-infiammatorie naturali del GOPO lo rendono una valida alternativa agli antidolorifici, senza il rischio di effetti collaterali nocivi».

In conclusione, la dottoressa Harper consiglia di rivolgersi ad uno specialista. «Se vuoi provare un integratore per la salute delle articolazioni, consulta sempre prima il tuo medico o farmacista che può consigliare il miglior trattamento per i tuoi sintomi».

