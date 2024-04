Un sintomo comune della febbre da fieno è il basso livello di energia.

Covermedia

La primavera può essere un periodo eccitante per alcuni, ma per altri significa naso che cola, occhi pruriginosi e, in alcuni casi, umore basso.

Se soffri di febbre da fieno, probabilmente hai già sperimentato il calo primaverile.

Il dottor Babak Ashrafi, medico di base presso Superdrug Online Doctor, spiega il legame tra febbre da fieno e salute mentale.

Livelli di energia bassi

Un sintomo comune delle allergie è la stanchezza.

«Quando abbiamo un'allergia, che sia correlata alla febbre da fieno o meno, il nostro corpo lavora a pieno regime per combattere i corpi estranei (allergeni), il che può portare a una diminuzione dei livelli di energia», afferma il dottor Ashrafi. «Altri sintomi della febbre da fieno, come il naso che cola, possono anche risultare in una notte di sonno inquieta, riducendo ulteriormente i livelli di energia».

Cambiamento dell'umore

È anche comune notare un cambiamento dell'umore quando si soffre di febbre da fieno.

«Sintomi comuni della febbre da fieno come starnuti, congestione e occhi irritati possono influenzare involontariamente il tuo umore», afferma l'esperto. «È stato persino riportato che, in uno studio di autovalutazione, umori più bassi riportati erano associati a elevate concentrazioni di polline».

Quando iniziare a prendere i farmaci

Se soffri dei sintomi della febbre da fieno, potrebbe essere utile provare trattamenti e farmaci.

«Dovresti sempre tenere nota di quando inizi a sperimentare i sintomi della febbre da fieno ogni anno per poterti preparare in anticipo l'anno successivo», consiglia il dottor Ashrafi. «Consiglierei di iniziare a prendere un antistaminico non sedativo 1-2 settimane prima di iniziare normalmente a sperimentare i sintomi della febbre da fieno, per costruire la difesa del tuo corpo, e poi una compressa al giorno fino al termine della stagione della febbre da fieno».

L'esperto raccomanda: «Per un sollievo leggero dai sintomi comuni della febbre da fieno come occhi irritati e naso bloccato, puoi usare prodotti come le Gocce per gli Occhi Antiallergiche di Superdrug e lo Spray Nasale Salino di Superdrug».

Covermedia