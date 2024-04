Ascoltare il proprio corpo è fondamentale quando si tratta di mangiare intuitivo.

Covermedia

Il mangiare intuitivo è un approccio all'alimentazione che si concentra sui segnali di fame e sazietà del corpo, con l'obiettivo di stabilire un rapporto positivo con il cibo.

Ci sono numerosi benefici del mangiare intuitivo, inclusi un rapporto più sano con il proprio corpo e con il cibo.

Emily Wood, nutrizionista clinica e coach presso Voy, ha rivelato gli otto principi del mangiare intuitivo.

Rifiutare la mentalità delle diete

Prima di tutto, è necessario dimenticare le diete di moda.

«Il mangiare intuitivo inizia con il salutare la tradizionale mentalità delle diete», afferma lei. «Mette in discussione la concezione convenzionale di cibi «buoni» e «cattivi», allontanandosi dalle diete restrittive per favorire un rapporto compassionevole con il corpo».

Onorare i sentimenti di fame

È importante non ignorare il proprio corpo quando si ha fame.

«Riconoscere e rispondere ai segnali di fame del corpo è cruciale. Il mangiare intuitivo incoraggia a mangiare quando si ha fame per abbracciare un approccio consapevole alla nutrizione», dichiara l'esperta. «Così facendo, si gettano le basi per un rapporto più sano con il cibo».

Fare pace con il cibo

Capire che il tuo corpo ha bisogno di cibo per sopravvivere può aiutare a migliorare il tuo rapporto con esso.

«Il permesso incondizionato di mangiare è una pietra angolare del mangiare intuitivo», dichiara Emily. «Questo principio contrasta la «colpa alimentare» e incoraggia un atteggiamento positivo e non restrittivo verso le scelte alimentari».

Sfidare la cultura delle diete

Un modo per sfidare la cultura delle diete è ascoltare ciò di cui il corpo ha bisogno.

«Il mangiare intuitivo sfida i pensieri negativi e i giudizi intorno al cibo radicati dalla cultura delle diete», spiega la coach. «Rivalutare gli atteggiamenti esistenti intorno al cibo incoraggia lo sviluppo di un approccio più sano e realistico alle scelte alimentari».

Riconoscere i segnali di sazietà

Oltre a riconoscere quando il corpo ha bisogno di cibo, è anche importante sapere quando si è sazi.

«Il mangiare emotivo è una sfida comune che può essere migliorata con il mangiare intuitivo», dice Emily. «Questo approccio fornisce strumenti per affrontare i trigger emotivi senza ricorrere al cibo. Una volta sviluppati meccanismi di coping alternativi, si coltiva la resilienza emotiva».

Rispettare il corpo

Rispettare il proprio corpo è fondamentale quando si tratta di mangiare intuitivo.

«A prescindere dalle dimensioni o dalla forma, il mangiare intuitivo incoraggia le persone a rispettare e apprezzare i loro corpi, migliorando l'immagine corporea e l'accettazione di sé», afferma la nutrizionista.

Esercitarsi per il piacere

Cerca di evitare di allenarti con l'obiettivo di perdere peso. Invece, scegli esercizi che ti piacciono e che giovano sia al tuo corpo che alla tua mente.

«Insieme a una visione equilibrata del cibo, il mangiare intuitivo incoraggia l'apprezzamento dell'esercizio fisico come strumento per migliorare il benessere generale piuttosto che per la perdita di peso», condivide lei. «L'attività fisica e il movimento dovrebbero essere goduti e non usati come forma di punizione».

Onorare la salute generale con cibi nutrienti

Un altro aspetto fondamentale del mangiare intuitivo è consumare cibi che nutrono adeguatamente il corpo.

«Bilanciare la nutrizione con il mangiare intuitivo comporta fare scelte alimentari che onorano la salute e il benessere generali», spiega Emily. «Piuttosto che fissarsi su regole rigide, un compromesso tra nutrimento e godimento aiuterà a guidare un senso di «nutrizione gentile»».

Covermedia