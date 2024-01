Dare priorità alla cura di sé può aiutare a gestire la tensione emotiva.

La gestione dello stress è spesso uno dei propositi più diffusi per il nuovo anno.

Ora che siamo ufficialmente entrati nel 2024, molti di noi sono alle prese con impegni multipli, che spesso causano ansia.

Agnieszka Kozlowska, proprietaria del marchio di integratori a base di erbe Miracle Leaf, ha condiviso i suoi consigli da esperta per affrontare lo stress.

Dare priorità alla qualità del sonno

Un sonno ininterrotto è fondamentale per la salute generale della nostra mente e del nostro corpo.

«Un sonno adeguato è essenziale per far riposare e ringiovanire il nostro corpo e la nostra mente», afferma Agnieszka. «Puntate a 7-8 ore di sonno ininterrotto ogni notte. Create una routine rilassante per andare a letto, evitate la caffeina e gli schermi prima di dormire e stabilite un programma di sonno coerente».

Mindfulness

La pratica della mindfulness può aiutare a rilassarsi e a respingere i sentimenti di stress.

«Le tecniche di mindfulness come la meditazione, lo yoga e la respirazione profonda possono ridurre efficacemente i livelli di stress», spiega l'esperta. «Queste pratiche aiutano a calmare la mente e il corpo, promuovendo un senso di pace interiore e di rilassamento».

Prendetevi cura di voi stessi

Dare priorità alla cura di sé può aiutare a riconnettersi con se stessi.

«Ritagliatevi del tempo per le attività che vi portano gioia e relax. Impegnatevi in hobby, dedicatevi a passatempi creativi o semplicemente concedetevi qualche coccola», raccomanda Agnieszka. «Le attività di cura di sé aiutano a ricaricare l'energia mentale ed emotiva e a ridurre i livelli di stress».

Imparare a dire di no

Stabilire dei limiti può essere un ottimo modo per ridurre i sentimenti di stress.

«È giusto rifiutare richieste o impegni che potrebbero sovraccaricare la vostra agenda e contribuire allo stress», assicura Agnieszka. «Stabilire dei limiti sani vi permette di gestire il vostro tempo in modo efficace e di proteggere il vostro benessere emotivo».

Cercare un aiuto professionale quando necessario

Rivolgersi a un professionista può essere spesso efficace se si ritiene che i propri livelli di stress non stiano migliorando.

«Se lo stress ha un impatto significativo sulla vostra vita quotidiana, provoca disagio emotivo o interferisce con la vostra capacità di funzionare al meglio, prendete in considerazione l'idea di rivolgervi a un professionista», suggerisce l'esperto. «Un terapeuta può aiutarvi a identificare le cause dello stress e a sviluppare meccanismi di coping per gestirlo in modo efficace».

Covermedia