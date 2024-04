Pelle

Indossare una protezione solare ogni giorno può aiutare a contrastare i danni del sole.

Covermedia

Per avere una pelle radiosa ci sono diverse cose che puoi fare, come idratarti e dormire di più.

Con l'avvicinarsi dei mesi estivi, molti di noi sono alla ricerca di modi per ottenere una pelle luminosa e sana. Denise Rabor, esperta di cura della pelle e proprietaria di The D.O.R Beauty Edit, ha condiviso i suoi consigli da esperta per ottenere una pelle radiosa.

Idratarsi regolarmente

Affronta la pelle secca e squamosa rimanendo idratata dentro e fuori. «Sebbene l'acqua potabile sia fondamentale, anche incorporare alimenti ricchi di acqua come il cetriolo nella dieta è vantaggioso», afferma Denise. «Ridurre l'assunzione di liquidi disidratanti come tè e caffè è importante. Gli alimenti ricchi di acqua non solo aumentano l'idratazione ma forniscono anche preziose sostanze nutritive. La disidratazione può portare a secchezza e rughe, quindi dare priorità all'idratazione aiuta a mantenere l'elasticità della pelle e un aspetto carnoso».

Prenditi cura di te e della tua pelle

Può valere la pena investire in prodotti per la cura della pelle, ma non dimenticare di fare prima le tue ricerche! «Nutri ogni giorno la tua pelle con l'idratazione essenziale applicando sieri idratanti arricchiti con ingredienti come l'acido ialuronico e la niacinamide», spiega l'esperta. «L'acido ialuronico, noto per le sue eccezionali capacità di trattenere l'acqua, rivitalizza la pelle, trattenendo fino a 1.000 volte il suo peso in acqua. Inizia la tua routine di cura della pelle detergendola, quindi applica il siero all'acido ialuronico su viso, collo e décolleté prima di usare la vitamina Sieri C per potenziare il collagene e combattere lo stress ossidativo». Continua: «Completa la tua routine con una crema idratante per sigillare l'idratazione. Considera l'idea di incorporare strumenti come fantastiche palline per il rullo degli occhi per alleviare il gonfiore sotto gli occhi per un aspetto rinfrescato».

Esfolia la pelle

Esfoliare la pelle ti farà apparire radiosa e giovane, ma è importante farlo delicatamente. «Un'esfoliazione regolare è fondamentale per una pelle giovane, poiché elimina le cellule morte e ne aumenta la luminosità», afferma l'esperta della cura della pelle. «Senza di esso, persistono macchie secche, pori ostruiti, consistenza irregolare e linee sottili. Inoltre, i prodotti per la cura della pelle sono meno efficaci se non assorbiti correttamente».

Indossa la protezione solare

L'SPF è una parte importante della routine di cura della pelle di tutti. «L'uso quotidiano di una protezione solare è essenziale per la protezione della pelle», dichiara Denise. «L'NHS consiglia un minimo di SPF30 ogni giorno per contrastare i danni del sole, che invecchiano la pelle. L'SPF protegge dallo stress ossidativo, preservando l'elasticità, la consistenza e la chiarezza della pelle».

Dormi bene la notte

Dormire a sufficienza è importante per una serie di motivi, tra cui mantenere la pelle sana. «Di notte, il nostro corpo, compresa la pelle, si rigenera. Utilizza una routine notturna per la cura della pelle per ottimizzare questo processo», spiega Denise. «Durante il sonno, il flusso sanguigno della pelle e la riparazione del collagene aumentano, contrastando i danni UV. Approfitta di consistenze più ricche di notte per nutrirti. Anche se non esiste una regola fissa per la durata del sonno, gli adulti in genere hanno bisogno di 7-9 ore a notte».

Gestisci lo stress

Lo stress può avere un impatto negativo sulla pelle, causando screpolature e rughe. «Implementare strategie per gestire lo stress, come tecniche di rilassamento e pratiche di cura di sé», afferma l'esperta. «Lo stress innesca problemi alla pelle aumentando l'infiammazione e la produzione di sebo, con conseguenti sfoghi. Inoltre, gli ormoni dello stress degradano il collagene e l'elastina, accelerando l'invecchiamento con linee sottili e rughe».

Covermedia