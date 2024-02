Mangiare una colazione equilibrata può aiutarti a iniziare la giornata nel modo giusto.

Secondo nuove ricerche, la stanchezza sta influenzando il benessere generale di un terzo degli adulti nel Regno Unito.

Nuove ricerche di Pro Plus hanno rivelato che quattro adulti su dieci nel Regno Unito hanno preso giorni di ferie a causa dell'esaurimento e i giovani adulti tra i 18-24 anni stanno operando al 43% del loro potenziale energetico.

«L'indagine recente di Pro Plus® getta luce su una preoccupante crisi dell’esaurimento», afferma Rob Hobson, un nutrizionista registrato e autore. «Questo ampio deficit energetico non riguarda solo sentirsi stanchi; è una questione più profonda che impatta significativamente il benessere generale. Il 40% degli adulti nel Regno Unito dice di ricorrere a bevande gassate zuccherate per una soluzione rapida, che, pur fornendo un breve picco di energia, può portare a implicazioni sanitarie a lungo termine e cali di energia».

Per affrontare questi risultati, Rob ha condiviso i suoi consigli per livelli di energia sostenuti.

Mangiare una colazione equilibrata

Una colazione sana può aiutarti a iniziare la giornata con il piede giusto.

«Iniziare la giornata con una colazione ricca di nutrienti può influenzare notevolmente i tuoi livelli energetici e la funzione cognitiva», dice Rob. «Opta per un mix equilibrato di carboidrati complessi, proteine e grassi salutari – come farina d'avena con burro di mandorle e bacche o pane integrale con uova – per garantire un rilascio costante di energia e prevenire il comune calo di metà mattinata. Queste scelte aiutano a mantenere livelli di zucchero nel sangue uniformi, cruciali per la concentrazione e la chiarezza mentale».

Accogliere la luce del sole

La luce solare fa bene alla tua salute per una serie di motivi, inclusa la regolazione del tuo ritmo circadiano.

«Inizia la tua giornata tirando indietro le tende o facendo una passeggiata all’esterno», raccomanda il nutrizionista. «Questa pratica è vantaggiosa per numerosi motivi. La presenza di luce solare porta a una riduzione dei livelli di melatonina (ormone del sonno) e aumenta gli ormoni stimolanti norepinefrina e cortisolo».

Rimani idratato per prestazioni al massimo

Bere acqua durante la giornata è vitale per la tua salute generale, inclusi i tuoi livelli energetici.

«L'acqua è essenziale per la funzione cerebrale. Anche se può sembrare ovvio, le indagini di Pro Plus® mostrano che molti di noi non bevono abbastanza acqua», dice Rob. «Anche una lieve disidratazione può compromettere energia, concentrazione e memoria. Per rimanere idratato, porta con te una bottiglia d'acqua durante la giornata».

Semplifica la tua vita

Eliminare i cibi processati dalla tua dieta può aiutarti a sentirti più energetico.

«I cibi non processati, come cereali integrali, legumi, frutta e verdura, sono ricchi di nutrienti e la chiave per sostenere i livelli energetici grazie al loro ricco contenuto di carboidrati complessi, alta fibra e nutrienti bilanciati», afferma Rob. «Questi carboidrati complessi e fibre assicurano un processo digestivo più lento e un rilascio graduale di energia, aiutando a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e prevenire i picchi e i cali associati ai cibi ultra-processati».

Usa la caffeina strategicamente

Utilizzare la caffeina come stimolo energetico, piuttosto che farne affidamento durante la giornata, può essere efficace.

«La caffeina, quando usata strategicamente, può essere uno strumento efficace per migliorare l'attenzione e la concentrazione», rivela Rob. «Pensa alla caffeina come al tuo assistente personale per il cervello – è lì per darti una spinta quando ne hai bisogno».

