L’ansia da palestra si può combattere fissando obiettivi realistici e raggiungibili e procedendo con calma.

La gymtimidation, ovvero la combinazione di palestra e intimidazione, può impedire alle persone di raggiungere il loro pieno potenziale in palestra o portarle a rimandare del tutto gli allenamenti.

L'ansia da palestra può essere causata da una serie di fattori, come l'andare in palestra come principiante, cominciare in un nuovo centro fitness o utilizzare attrezzature con cui non si ha familiarità.

Ali Malik, personal trainer, allenatore di forza e condizionamento fisico e fondatore di Fit Labs Kensington, ha condiviso i suoi consigli per combattere questo timore nei confronti della ginnastica mentre ci avviciniamo al nuovo anno.

Stabilisci aspettative realistiche

Stabilire aspettative realistiche quando si inizia una nuova routine in palestra può aiutare a rendere il processo meno intimidatorio.

«Comprendi che tutti iniziano da qualche parte e che la palestra è un luogo di crescita e miglioramento personale», fa sapere Ali. «Ricorda a te stesso che i progressi richiedono tempo e che ogni individuo in palestra sta intraprendendo il proprio percorso di fitness unico».

Pianificare in anticipo

Pianificare in anticipo e familiarizzare con la palestra e le attrezzature può aiutarti a sentirti preparato e a rilassarti.

«Sentirsi preparati può ridurre notevolmente i livelli di ansia. Prima di andare in palestra, pianifica la tua routine di allenamento e familiarizza con l'attrezzatura che intendi utilizzare», spiega il personal trainer. «Ricerca tecniche di esercizio e guarda video didattici per acquisire sicurezza e conoscenza. In questo modo, entrerai in palestra con uno scopo e una direzione».

Prendila con calma

Evita di avere fretta perché iniziare lentamente può aiutarti ad acquisire sicurezza.

«Semplifica la tua routine in palestra iniziando con esercizi e macchine con cui ti senti a tuo agio», consiglia Ali. «Introduci gradualmente nuovi esercizi o attrezzature man mano che diventi più sicuro. Fare piccoli passi non solo ti aiuterà a sviluppare la forza fisica, ma rafforzerà anche la tua resilienza mentale, consentendoti di affrontare nuove sfide».

Trova un compagno di palestra o un allenatore

Lavorare con qualcuno che sa cosa sta facendo può rendere l'esperienza più semplice e divertente.

«Avere un compagno di palestra può fornire un enorme supporto e motivazione», afferma l'esperto. «Considera l'idea di trovare un amico che condivida i tuoi obiettivi di fitness o di chiedere consiglio a un personal trainer. Un compagno di supporto o un esperto può fornire indicazioni, incoraggiarti durante gli allenamenti e aiutare ad alleviare l'ansia offrendo suggerimenti e feedback».

Festeggia i tuoi progressi

Lavorare per raggiungere obiettivi raggiungibili e celebrare il tuo processo può rendere l'andare in palestra ancora più gratificante.

«Riconosci e celebra i tuoi risultati, non importa quanto piccoli possano sembrare», afferma Ali. «Superare l'ansia da palestra è un processo continuo e ogni passo avanti è una vittoria. Riconoscendo i tuoi progressi, aumenterai la tua autostima e rinforzerai le associazioni positive con la palestra».

