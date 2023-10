È comune sentirsi affaticati durante l'inverno a causa delle giornate più buie e fredde.

Con l'avvicinarsi dei mesi freddi nell'emisfero settentrionale, potreste sentirvi più stanchi del solito.

Quando le giornate si accorciano e diventano più fredde, può essere difficile alzarsi dal letto e darsi la carica.

Jenaed Brodell, dietologa delle prestazioni e fondatrice di Nutrition and Co. ha condiviso i suoi consigli per affrontare il calo di energia durante i mesi autunnali e invernali.

Lasciate che ci sia luce

Se vi sentite stanchi durante il giorno, potrebbe essere perché non ricevete abbastanza luce naturale.

«Quando le giornate si accorciano, i cicli di sonno e di veglia possono essere interrotti. La mancanza di luce solare fa sì che il cervello produca una quantità maggiore di un ormone chiamato melatonina, che rende sonnolenti», spiega Jenaed. «Per aiutare a regolare i livelli di melatonina, cercate di uscire all'aperto per prima cosa al mattino, in modo da allineare l'orologio del vostro corpo per ottenere un'energia ottimale durante il giorno. Passate più tempo possibile all'aperto alla luce del giorno e assicuratevi che le tende siano aperte se siete seduti vicino a una finestra mentre lavorate».

Alzarsi e muoversi

Muoversi, che si tratti di una passeggiata o di un allenamento in palestra, è un ottimo modo per risvegliare il corpo.

«Quando si è stanchi e a corto di energie, probabilmente l'ultima cosa che si vuole fare è avventurarsi nel freddo. Ma potreste rimanere sorpresi da quanto vi sentite energici dopo aver fatto un po' di attività fisica ogni giorno», dice Jenaed. «Se fuori fa troppo freddo o non vi va di correre al buio, cercate di spostare gli allenamenti al chiuso».

Mangiare il cibo giusto

Quando si ha freddo, si può essere tentati di mangiare prodotti pesanti come la pasta, ma questo può far sentire ancora più letargici.

«Una volta finita l'estate, c'è la tentazione di abbandonare le insalate e di riempirsi di cibi amidacei come pasta, patate e pane. Tuttavia, avrete più energia se includerete molta frutta e verdura nei vostri pasti. È anche importante introdurre nella dieta una maggiore quantità di vitamina D, poiché in questo periodo dell'anno il nostro organismo non è in grado di produrne a sufficienza».

Dormire bene

Se vi sentite assonnati durante la giornata, cercate di assicurarvi di dormire abbastanza.

«Puntate a circa 8 ore di sonno a notte e cercate di andare a letto e alzarvi ogni giorno alla stessa ora. Cercate di non spegnere la sveglia per la decima volta: potrebbe farvi sentire ancora più intontiti! Assicuratevi che la vostra camera da letto vi aiuti a sentirvi rilassati: liberate il disordine, disponete di lenzuola comode e calde e spegnete il telefono e la TV almeno 30 minuti prima di andare a letto».

Sfidare il freddo

Se avete mai fatto una doccia ghiacciata, saprete che fa bene al risveglio.

«Le ricerche suggeriscono che la terapia dell'acqua fredda, come le docce fredde, può aiutare a ridurre la stanchezza e ad aumentare la vigilanza mentale», afferma Jenaed. «Se non siete ancora pronti a immergere tutto il corpo, cominciate prima a spruzzare il viso con l'acqua fredda e poi passate alla doccia, in modo da trarre il massimo beneficio!».

Covermedia