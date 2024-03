La faringite streptococcica è causata dal batterio Streptococco di gruppo A, mentre altri tipi di mal di gola possono essere causati da diversi tipi di batteri, irritanti o virus.

La faringite streptococcica può spesso essere confusa con un semplice mal di gola a causa dei sintomi simili.

La principale differenza tra un mal di gola e la faringite streptococcica è che quest'ultima è causata dal batterio Streptococco di gruppo A, mentre altri tipi di mal di gola possono essere causati da diversi tipi di batteri, irritanti o virus. Il farmacista di Superdrug, Niamh McMillan, ha spiegato le differenze tra le due condizioni.

Gravità

Sebbene entrambi siano fastidiosi, la faringite streptococcica può spesso presentare sintomi più gravi.

«Un mal di gola di solito guarisce entro una settimana e può avere sintomi più lievi rispetto alla faringite streptococcica», dice Niamh. «Con la faringite streptococcica, ci sono altri sintomi come difficoltà a deglutire e tonsille rosse e gonfie, tutti sintomi che non si presentano in un comune mal di gola».

Ghiandole linfatiche

Se noti che le tue ghiandole linfatiche sono gonfie, è probabile che tu abbia la faringite streptococcica.

«Un altro sintomo della faringite streptococcica sono le ghiandole linfatiche gonfie, quindi per controllare se le tue sono gonfie, premi delicatamente intorno al collo e vicino al lato del tuo viso», spiega l'esperto. «Le ghiandole linfatiche gonfie si sentiranno come un grumo e possono essere dolenti al tatto».

Febbre

Un altro sintomo comune della faringite streptococcica è la febbre, che normalmente non si verifica con un semplice mal di gola.

«Assicurati di monitorare i cambiamenti nella tua temperatura», afferma Niamh. «A volte, le persone che hanno un mal di gola possono avere altre malattie come raffreddore e influenza che possono avere anche sintomi di febbre, quindi è meglio essere vigili e stare attenti a tutti i sintomi elencati o parlare con un professionista sanitario per un secondo parere».

La faringite streptococcica può causare una serie di sintomi meno comuni, tra cui mal di testa e dolore allo stomaco.

Quando e come chiedere aiuto

Sia che si tratti di faringite streptococcica o di un mal di gola, non fa mai male parlare con il proprio medico, poiché probabilmente può aiutare ad alleviare il disagio.

«Un mal di gola può essere scomodo quindi anche se sei sicuro di non avere la faringite streptococcica, puoi comunque recarti in farmacia dove un farmacista sarà in grado di esaminare i tuoi sintomi e, se adatto, fornire farmaci per aiutare ad alleviare il disagio», consiglia Niamh.

Covermedia