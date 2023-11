Trascorrere del tempo all'aria aperta e fare regolare esercizio fisico possono essere metodi efficaci per affrontare i problemi del sonno.

Chi soffre del cosiddetto disturbo affettivo stagionale (SAD) o di «winter blues» durante i mesi più freddi, spesso ha anche problemi di sonno.

Il cambio di stagione, in particolare quando è buio e le temperature scendono, può far sì che molte persone soffrano di mal d'inverno o addirittura di SAD, entrambi fattori che possono influire sulla qualità del sonno.

Kora Habinakova, esperta del sonno presso SleepSeeker, ha fornito alcuni consigli per migliorare il sonno durante l'inverno.

Uscire all'aperto

Trascorrere del tempo all'aperto può contribuire a migliorare la qualità del sonno e la salute generale.

«Nonostante le giornate siano più buie e fredde, vi consigliamo di fare lo sforzo di passare un po' di tempo all’aperto», spiega Kora. «Qualsiasi forma di luce solare naturale, anche nelle giornate nuvolose, può avere un impatto positivo sulla qualità del sonno e sull'umore generale. Se ne avete la possibilità, fate una pausa pranzo più lunga o una passeggiata a metà mattina per aumentare la quantità di tempo che trascorrete all'aperto durante le ore diurne».

Terapia della luce

Durante l'inverno è probabile che non si riceva abbastanza luce solare. La luce naturale è importante perché regola il ritmo circadiano.

«Durante i mesi autunnali e invernali siamo esposti a una minore quantità di luce solare naturale e a un minor numero di ore di luce, quindi trascorrere del tempo all'aria aperta a volte può non essere sufficiente. La terapia della luce artificiale è un buon modo per regolare il ritmo circadiano e migliorare l'umore. Si consiglia di utilizzare una lightbox o una lampada SAD per aumentare l'esposizione alla luce».

Esercizio fisico regolare

L'esercizio fisico è un ottimo modo per migliorare l'umore e aumentare l'energia durante la giornata.

«L’esercizio fisico regolare ha una moltitudine di benefici per la salute, tra cui l'aumento dei livelli di serotonina nel cervello. Il SAD deriva da una riduzione della serotonina, quindi aggiungere l'esercizio fisico alla routine quotidiana può non solo avere un impatto positivo sull'umore e sul benessere generale, ma anche contribuire ad alleviare altri sintomi del SAD, come il sonno disturbato».

Consultare un professionista della salute mentale

Se avete problemi di salute mentale, è importante che vi rivolgiate a un professionista.

«Se sospettate di soffrire di SAD o di avere sintomi di depressione, rivolgetevi a un professionista della salute mentale per ottenere una diagnosi professionale e un piano di trattamento personalizzato», consiglia Kora.

Covermedia