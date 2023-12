I pesi per le caviglie possono essere un ottimo modo per migliorare gli allenamenti abituali.

Se stai cercando di migliorare la tua routine di fitness, perché non aggiungere pesi alla caviglia?

Ci sono molti vantaggi nell'usare i pesi alla caviglia durante gli allenamenti: ad esempio, sono facili da incorporare in molte attività, come il jogging e lo yoga, e possono fornire uno stimolo in più.

Jade Imani, personal trainer di Insure4Sport, spiega perché dovresti usare pesi alla caviglia durante i tuoi esercizi.

«L'allenamento con i pesi alla caviglia può cambiare le regole del gioco nella tua routine di fitness», dice Jade. «Queste piccole ma potenti aggiunte offrono una serie di vantaggi, rendendo i tuoi allenamenti più efficaci e dinamici. Possono essere facilmente incorporati in varie attività, come camminare, correre o persino aerobica».

Più resistenza che intensifica l'allenamento

L'esperto spiega che i pesi alla caviglia possono migliorare gli allenamenti fornendo resistenza, il che significa che il corpo deve lavorare di più.

«In primo luogo, i pesi alla caviglia forniscono resistenza, intensificando gli esercizi e sfidando i muscoli», afferma Jade. «Questa maggiore resistenza aiuta a migliorare la forza e a sviluppare il tono muscolare, soprattutto nella parte inferiore del corpo. Che tu stia eseguendo semplici sollevamenti delle gambe o esercizi più complessi, il peso aggiunto impegna i muscoli in modo più approfondito, portando a maggiori progressi nel tempo».

Migliorano la forma cardiovascolare

Jade afferma che i manubri maneggevoli possono anche contribuire a migliorare la forma cardiovascolare.

«Il carico extra sulle gambe richiede uno sforzo maggiore, aumentando la frequenza cardiaca e la resistenza complessiva», continua. «Questo potenziamento cardiovascolare non solo migliora la resistenza, ma accelera anche il consumo di calorie, rendendo i tuoi allenamenti più efficienti per la gestione del peso».

Per i principianti che vogliono provare l'accessorio, Jade consiglia: «Ricordatevi solo di iniziare con pesi più leggeri e di progredire gradualmente per evitare sforzi e massimizzare i benefici di questo strumento di fitness semplice ma efficace».

Covermedia