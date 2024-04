Se stai iniziando un regime di perdita di peso, dovresti procedere lentamente per evitare di shockare il tuo corpo.

La perdita di peso improvvisa può influenzare il ciclo mestruale e può persino causarne l'interruzione in alcuni casi.

Il dott. Babak Ashrafi, un medico generico presso Superdrug Online Doctor, ha spiegato come limitare la propria dieta o fare esercizio fisico intenso possa influenzare gli ormoni e persino fermare l'ovulazione.

Interruzione del ciclo mestruale

La perdita di peso improvvisa può avere una serie di effetti sul tuo corpo, inclusa l'interruzione del ciclo mestruale.

«Il tuo ciclo mestruale può essere interrotto in molti modi diversi, attraverso una dieta restrittiva, fumare, obesità, la menopausa e lo stress, ma anche la perdita di peso improvvisa può alterare il tuo ciclo mestruale, il che può essere preoccupante per alcune donne», dice il dott. Babak.

Interruzione completa del ciclo

In casi estremi, la perdita di peso improvvisa può causare l'interruzione completa del ciclo.

«I periodi irregolari, o l'interruzione completa del ciclo, possono verificarsi a seguito di una perdita di peso improvvisa o estrema», spiega il dott. Babak. «Questo perché limitare le calorie che consumi, sia attraverso diete che trattamenti di perdita di peso per soppressione dell'appetito, può fare in modo che alcune parti del tuo cervello mettano un freno ai tuoi cicli regolari, portando al ritardo o all'interruzione completa del ciclo».

Quando cercare aiuto

Se noti cambiamenti significativi nel tuo ciclo, potrebbe essere una buona idea cercare consiglio medico. «La maggior parte delle volte un ciclo mancato o ritardato non è motivo di preoccupazione e alla fine il tuo corpo si adeguerà da solo», rassicura l'esperto. «Si raccomanda che se stai sperimentando interruzioni del ciclo o cicli interrotti per un periodo di tre mesi o più di cercare aiuto e consiglio dal tuo medico di base».

Come evitare l'interruzione del ciclo

Se stai iniziando un regime di perdita di peso, dovresti iniziare lentamente per evitare di shockare il tuo corpo.

«Quando intraprendi un trattamento per la perdita di peso, il tuo medico di base ti prescriverà sempre una dose iniziale più adatta alle tue esigenze sanitarie», afferma il dott. Babak. «Per mantenere gli effetti collaterali al minimo, questa viene poi regolata nel corso del tuo trattamento a seconda delle tue esigenze man mano che procedi nella perdita di peso. Se stai sperimentando effetti collaterali come ritardi prolungati del ciclo, il tuo medico di base fornirà sempre una raccomandazione sul miglior corso d'azione. Questo potrebbe significare un cambiamento di dosaggio, medicazione o aggiustamenti dello stile di vita per aiutare il tuo corpo ad adattarsi».

