Dieta Mediterranea

La giusta alimentazione è fondamentale per affrontare questo delicato periodo.

Covermedia

La dieta mediterranea, che viene considerata un vero e proprio stile di vita, è tra le migliori al mondo.

Una corretta alimentazione è benefica durante il periodo della menopausa. «La dieta mediterranea può essere la chiave per alleviare i sintomi della menopausa come vampate di calore e insonnia, ma i suoi benefici vanno ben oltre proteggendo la salute del cuore, la densità ossea e la funzione cerebrale», spiega la nutrizionista Charlotte Hunter.

«Includendo una varietà di alimenti a base vegetale come verdure, frutta, noci, semi e cereali integrali, abbinati a olio d'oliva, latticini e carne magra, la dieta mediterranea offre anche protezione contro l'infiammazione e lo stress ossidativo».

L'esperto aggiunge: «I cambiamenti ormonali sperimentati durante la mezza età possono predisporre alcune donne all'aumento di peso e agli squilibri metabolici. Pertanto, la dieta mediterranea e la menopausa sono un'accoppiata perfetta!».

La dottoressa Hunter ha analizzato nel dettaglio alcuni dei benefici della dieta mediterranea.

Carne magra

Includere la carne magra nella dieta garantisce al corpo le proteine di cui ha bisogno per costruire i muscoli. «Le proteine sono la chiave per avere forza e vitalità in menopausa! Invecchiando, il nostro corpo perde naturalmente massa muscolare magra e potremmo notare la comparsa di grasso sulla pancia! Ma non preoccuparti: le proteine possono aiutare», afferma Charlotte. «È il fondamento su cui sono costruite la struttura e la funzione del tuo corpo. Supporta tutto, dalla riparazione e crescita muscolare all'equilibrio ormonale e alla regolazione dello zucchero nel sangue».

Olio d'oliva

L'esperto descrive l'olio d'oliva come «un concentrato di sostanze nutritive». «È al centro della dieta mediterranea grazie ai suoi grassi monoinsaturi e agli antiossidanti salutari per il cuore», continua. «Le sue proprietà antinfiammatorie fanno miracoli nell'alleviare i sintomi della menopausa. Inoltre, il suo ruolo nel promuovere la salute cardiovascolare non potrebbe essere più cruciale durante questo periodo di flusso ormonale».

Frutta e verdura

Mangiare una varietà di frutta e verdura ogni giorno aiuterà a sostenere la salute dell'apparato digerente. «La dieta mediterranea offre un arcobaleno di colori e consistenze grazie alla sua enfasi su frutta e verdura ricche di fibre», spiega Charlotte. «Questa dieta nutre il corpo e svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute dell'apparato digerente e della regolarità intestinale».

Pesce azzurro

Includere il pesce nella dieta è un ottimo modo per sostenere il benessere generale. «Gli acidi grassi Omega-3 presenti nel pesce azzurro aiutano a sostenere la salute del cuore, la funzione cerebrale e il benessere generale», afferma la nutrizionista. «Ricerche recenti suggeriscono che questi acidi grassi essenziali possono offrire sollievo ai sintomi della menopausa, tra cui vampate di calore, umore basso e confusione mentale».

Covermedia