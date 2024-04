L'esperto: «Il consumo elevato di sale è meno problematico di quanto si possa pensare»

Quanto sale è salutare per l'organismo? Ce lo spiega un nutrizionista esperto. Christin Klose/dpa-tmn

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di non consumare più di 5 grammi di sale al giorno. Un nutrizionista ritiene che questo sia un punto critico, poiché ogni organismo ha bisogno di quantità diverse.

Quanto sale è effettivamente troppo e quanto è troppo poco per l'organismo? «Non è facile trovare un equilibrio», risponde il nutrizionista Jürg Hösli in un'intervista a blue News.

Il fondatore dell'Istituto di diagnostica nutrizionale erpse considera «estremamente critici» i 5 grammi di sale al giorno raccomandati dall'OMS. L'esperto spiega: «Una persona sana può consumare più sale. I reni eliminano automaticamente una maggiore quantità di sale dal corpo».

La quantità di sale di cui una persona ha bisogno è molto individuale. E se qualcuno è «dipendente» dal sale, questo può essere solo un segno che il corpo ne ha bisogno di più. «E allora dovresti darlo al tuo corpo. A patto che non si soffra di pressione alta».

Questo perché in quel caso l'aumento del consumo di sale è decisamente problematico. Secondo l'esperto, chi soffre di pressione alta o di altre patologie preesistenti dovrebbe attenersi alla quantità raccomandata dall'OMS.

Jürg Hösli è il fondatore dell'istituto e un nutrizionista esperto.

Il pericolo si nasconde nei piatti pronti

«Fondamentalmente, dovreste porvi la domanda: chi sono io in realtà?», afferma Hösli. E continua: «È importante fare una distinzione. I malati di cancro o le persone affette da altre patologie non dovrebbero mai consumare tonnellate di sale, ma per il resto la questione è meno problematica di quanto si possa pensare». La persona media può tollerarne una quantità maggiore.

È difficile mantenere una visione d'insieme dell'offerta alimentare odierna. Perché «molto sale è nascosto nei cibi pronti, cioè nei piatti pronti, alcuni dei quali contengono anche esaltatori di sapori», dice Hösli. Se si consuma una grande quantità di prodotti pronti, la situazione può diventare critica.

Il nutrizionista aggiunge: «In base alla mia esperienza pratica, direi che il consumo di sale in Svizzera è relativamente più basso che in Germania o soprattutto negli Stati Uniti. Questo perché consumiamo molti meno cibi pronti». In confronto, gli svizzeri hanno una «dieta relativamente buona».

I genitori non devono essere troppo prudenti

Hösli desidera inoltre ricordare ai genitori che non dovrebbero concentrarsi su una dieta a basso contenuto di sale per i loro figli. «Negli adolescenti o nei bambini che praticano regolarmente sport, una quantità di sale troppo bassa può addirittura portare a un apporto insufficiente, che a sua volta potrebbe scatenare problemi neurologici», avverte il nutrizionista a mamme e papà troppo prudenti.

Troppo poco sale può causare problemi anche agli atleti. Crampi o disturbi gastrointestinali sono possibili conseguenze, come sottolinea Hösli.

«Il sale trattiene i liquidi nel nostro corpo. Se non si consumano abbastanza minerali, si può soffrire di una perdita di elettroliti, che può portare alla disidratazione». Minerali come il sale, il sodio e il potassio sono quindi importanti per trattenere i liquidi nel corpo.

Hösli conclude: «Se vi piace il sale e siete in buona salute, potete godervelo senza sensi di colpa. Le persone in sovrappeso o con patologie preesistenti dovrebbero però fare molta attenzione».