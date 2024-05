Il Pilates sta guadagnando popolarità come forma di esercizio, in parte grazie ai social media. Nonostante la sua fama, circolano numerosi miti e idee errate sul Pilates. Gemma Folkard, fondatrice di Shape Pilates, una nota piattaforma e comunità dedicata a questa disciplina, ha chiarito questi equivoci definitivamente.

Covermedia

Il Pilates è diventato un modo sempre più popolare di fare esercizio, grazie anche ai social media.

Tuttavia, ci sono molti miti e idee sbagliate riguardo a questa attività, quindi Gemma Folkard, fondatrice di Shape Pilates, una popolare piattaforma e comunità di Pilates, ha sfatato questi miti una volta per tutte.

Il Pilates è per persone flessibili

Spesso si pensa che per fare Pilates bisogna essere flessibili, ma non è così.

«Il Pilates è il luogo dove riacquisti la tua flessibilità!», afferma Gemma. «Con una pratica regolare, sarai in grado di trovare forza, mobilità e flessibilità. Ogni movimento combina stretching e rinforzo, quindi non c'è bisogno di riscaldarsi o fare stretching alla fine della lezione, tutto è incluso nei movimenti».

Il Pilates è solo per donne

Il Pilates è diventato così popolare perché è accessibile e chiunque può praticarlo.

«Il Pilates è per ogni CORPO. È stato progettato da un uomo, Joseph Pilates, che era un pugile e un culturista», sottolinea l'esperta. «Rafforzare il «powerhouse», che include addominali, fianchi e cosce interne, è estremamente vantaggioso per prevenire infortuni».

Il Pilates richiede attrezzature

Il Pilates è accessibile perché puoi praticarlo comodamente a casa tua con un solo un tappetino.

«È abbastanza comune vedere persone sui social media usare la macchina Reformer o appendersi a testa in giù sul Cadillac, ma questa non è l'unica forma di Pilates», spiega Gemma. «Il repertorio di esercizi a corpo libero è stato creato da Joseph Pilates per adattarsi alla routine quotidiana delle persone, ovunque si trovassero».

Il Pilates è solo stretching

Il Pilates è molto più di una semplice serie di stretching.

«Nel Pilates avrai un buon allungamento, ma probabilmente non nel modo in cui ti aspetti, e potresti non renderti nemmeno conto di stare facendo stretching», dice Gemma. «Invece degli allungamenti isometrici (statici), il Pilates offre un modo più dinamico. Lo «stretching bidirezionale» richiede una notevole dose di forza e stabilità dal centro del corpo, rendendo i movimenti estremamente impegnativi».

Il Pilates è solo per giovani

Il Pilates è una forma di esercizio inclusiva perché può essere adattata a chiunque.

«Il Pilates ti accompagnerà in ogni stagione della tua vita, dall'infanzia, alla giovinezza, alla pre e post-gravidanza, alla menopausa e fino agli anni della terza età. Radicato nella riabilitazione, e con sei principi guida di respirazione, controllo, concentrazione, centratura, fluidità e precisione, la pratica può essere adattata a seconda dell'età, della forma del corpo e delle capacità».

Covermedia