Esercizi divertenti, ad esempio basati sulla danza, possono mantenere alta la motivazione nei mesi freddi.

Durante i mesi invernali, si è tentati di oziare sul divano mangiando junk food.

Tuttavia l'esercizio fisico durante l'inverno è importante per la salute fisica e mentale, come nel resto dell'anno.

Ali Malik, personal trainer e fondatore di Fit Labs Kensington, ha spiegato come mantenersi motivati quando si tratta di fare esercizio durante i freddi mesi invernali.

Allenamenti al coperto con il trampolino

Non solo è un'ottima forma di esercizio, ma è anche un modo divertente per variare la vostra routine di allenamento.

«Investite in un mini-trampolino (rebounder) e usatelo per allenamenti ad alta energia», consiglia Ali. «Rimbalzare su un trampolino non solo è divertente, ma è anche un ottimo esercizio cardio che non affatica le articolazioni».

Esporsi al freddo

Il freddo non deve frenarvi, ma può essere la vostra motivazione.

«Usate il freddo come motivazione per dedicarvi ad attività di esposizione al freddo come docce fredde, bagni di ghiaccio o nuoto invernale all’aperto», consiglia il personal trainer. «Può migliorare l'umore, aumentare l'energia e migliorare il sistema immunitario».

Yoga notturno

Cercate di stare fuori dagli schemi quando pensate agli allenamenti invernali, perché gli esercizi divertenti tendono a essere più motivanti.

«Organizzate una sessione di yoga o di fitness al buio con luci nere e abiti fluorescenti», suggerisce Ali. «È un modo unico e motivante per godersi gli allenamenti al chiuso con un tocco di novità».

Feste da ballo

Gli allenamenti basati sul ballo sono un'ottima forma di cardiofitness e un'attività sociale divertente da fare con gli amici.

«Organizzate o partecipate a feste di ballo al chiuso o a corsi di fitness basati sulla danza. Ballare è un ottimo modo per mantenersi attivi e caldi durante l'inverno, divertendosi», sostiene Ali.

Allenamenti basati su incentivi

Creare un sistema di ricompense è spesso un modo efficace per superare gli allenamenti più duri.

«Gamificate i vostri allenamenti creando un sistema di ricompense. Per ogni allenamento completato, concedetevi un piccolo piacere salutare o acquistate un articolo invernale che avevate adocchiato», afferma l’esperto che conclude con un suggerimento legato all’abbigliamento.

«Ricordate di stare al sicuro e di vestirvi in modo appropriato per il clima invernale, soprattutto quando fate attività all’aperto».

Covermedia