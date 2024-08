Gli esperti di Total Fitness raccomandano tre esercizi per perfezionare la tecnica di nuoto: il «finger trail» per migliorare il movimento delle braccia, esercizi alternati di «pull and kick» per rafforzare i muscoli, e i «shoulder taps» per affinare il movimento delle spalle e migliorare l'efficienza complessiva.

Covermedia

Il nuoto è un ottimo esercizio a basso impatto che migliora forza, resistenza e forma cardiovascolare.

«Il nuoto non solo è un allenamento completo per tutto il corpo, ma è anche un esercizio a basso impatto che rafforza i muscoli e migliora la resistenza», spiegano gli esperti di Total Fitness. «Per ottenere il massimo dalla tua sessione in acqua e aumentare la fiducia in te stesso, perfeziona la tua tecnica».

Ecco tre esercizi consigliati per migliorare la tecnica.

Finger trails: perfezionamento del movimento delle braccia

Finger trails: perfezionamento del movimento delle braccia

L'esercizio del «finger trail» aiuta a imparare a sollevare i gomiti durante lo stile libero. «Isola il movimento delle braccia praticando i finger trails. Durante il Front Crawl, concentrati nel piegare il gomito e far scivolare le dita sulla superficie dell'acqua», spiegano gli esperti.

«Questa tecnica assicura una re-entrata della mano liscia ed efficiente, mantenendo un recupero del gomito alto. Ricorda, mantenere una linea aerodinamica durante il recupero del braccio è fondamentale per la velocità e un recupero ottimale».

Alternate pull and kick: costruzione della forza

Per costruire forza, gli esercizi alternati di pull e kick possono portare risultati. «Isola i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo e costruisci forza con esercizi alternati di pull e kick», affermano.

«Per una lunghezza, nuota il Front Crawl usando solo le braccia, mantenendo ferme le gambe. Questa resistenza aggiuntiva intensifica l'allenamento per la parte superiore del corpo. Poi, nella lunghezza successiva, calcia le gambe tenendo le braccia distese davanti a te. Questo esercizio isola i movimenti delle gambe e migliora la propulsione nell'acqua, aiutando a rafforzare i muscoli intorno alle articolazioni e aumentando la potenza delle gambe».

Shoulder taps: miglioramento del movimento delle spalle

Infine, gli esercizi di «shoulder tap» aiuteranno a migliorare la tecnica complessiva. «Concentrati sul perfezionamento del movimento delle spalle con i shoulder taps», suggeriscono gli esperti.

«Durante il Front Crawl, rallenta la bracciata quando la tua mano passa la spalla. Tocca la spalla prima di far scivolare il braccio indietro nell'acqua. Questo esercizio estende la portata della bracciata e migliora il tempismo, perfezionando la tecnica e l'efficienza complessiva».

Covermedia