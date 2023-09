L'esercizio fisico è importante per l’organismo anche per sostenere il sistema immunitario.

Con l'ultimo saluto all'estate, è ora di iniziare a prendersi cura del proprio sistema immunitario.

I mesi più freddi si avvicinano e spesso significa che è più facile contrarre virus, come il raffreddore.

La nutrizionista di Harley Street Kate Cook ha condiviso i suoi migliori consigli per prendersi cura del proprio sistema immunitario in autunno.

Mangiare sano

Prima di tutto, è fondamentale assumere una quantità sufficiente di nutrienti per sostenere il sistema immunitario.

«Sostenere la funzione immunitaria con le giuste vitamine e minerali dalla dieta è un passo fondamentale per proteggere la salute immunitaria in autunno», afferma Kate.

«La ricerca ha dimostrato che i nutrienti essenziali che aiutano a ottenere un sistema immunitario sano e funzionante includono le vitamine A, C, D ed E e il selenio».

Kate consiglia di seguire una dieta ricca di «verdure fresche e colorate, proteine magre, grassi buoni e alimenti non elaborati, per coprire la maggior parte delle basi nutrizionali per un sistema immunitario sano».

Limitare le tossine nocive

L'introduzione di tossine nel corpo può avere un impatto negativo sul sistema immunitario, aumentando il rischio di ammalarsi.

«Come il fumo e l'alcol. Il sistema immunitario è una serie di difese altamente evolute contro gli organismi esterni e le tossine interne e sarà seriamente ostacolato dal fumo e dall’alcol», avverte l'esperta. «Sovraccaricandolo di inutili tossine ambientali, potreste sovraccaricare il vostro sistema immunitario e non ricevere la protezione necessaria in questi mesi autunnali».

Muoversi

L'esercizio fisico è importante per l'organismo in molti modi, compreso il sostegno al nostro sistema immunitario.

«Il sistema linfatico è una rete di piccoli vasi che trasportano le cellule danneggiate verso le ghiandole linfatiche del collo, delle ascelle o dell'inguine, che possono ingrandirsi quando il sistema immunitario è attivato e vengono prodotte cellule immunitarie. Questo sistema di trasporto si basa sul movimento fisico, quindi assicuratevi di fare regolarmente esercizio e/o movimento, sia che si tratti di una passeggiata quotidiana con il cane o con la forza, sia che si tratti di una sessione di yoga o di palestra».

Migliorare il sonno

Infine, ma non certo per importanza, il sonno è essenziale per mantenere il nostro corpo in salute.

«Un sonno insufficiente può influire su molte cose dell'organismo, compreso il sistema immunitario. Senza un sonno sufficiente, il corpo non ha la possibilità di ricaricarsi per affrontare la giornata successiva», afferma Kate. «Assicuratevi di avere una routine per andare a letto che vi aiuti a ottimizzare il sonno. Per esempio, tenetevi lontani da schermi e dispositivi mobili poco prima di andare a letto e fate invece un lungo bagno con sali di magnesio per rilassarvi».

Inoltre, Kate consiglia di provare le pastiglie Melora Mānuka, che offrono le proprietà antibatteriche del miele di Mānuka combinate con propoli, limone, menta piperita, zinco e vitamina D per aiutare a lenire la gola e fornire supporto immunitario.

Covermedia