La cattiva postura può rapidamente causare disagio e dolore.

Covermedia

Può essere difficile mantenersi in forma mentre si lavora a tempo pieno in ufficio, ma non è impossibile.

Jon Booker, esperto di benessere fisico presso Westfield Health, condivide due modi per migliorare la salute fisica mentre si bilancia il lavoro.

Pratica una buona postura ogni giorno

È facile dimenticare la postura quando si è seduti alla scrivania per ore ogni giorno, ma questo può portare a disagio e mal di schiena.

«Stai inconsapevolmente causando danni alla tua schiena mentre lavori o guardi ininterrottamente la tua serie preferita? Le conseguenze di una cattiva postura sono preoccupanti, con 1 britannico su 6 che soffre di mal di schiena e studi che confermano le connessioni tra il disagio alle mani e l'uso della tecnologia», afferma Jon.

«Che tu stia lavorando da casa o in ufficio, è probabile che tu non sia in una postura favorevole per la tua salute», continua. «È importante prestare attenzione alla postura poiché la maggior parte di noi trascorre molte ore dietro una scrivania. Instilla l'abitudine di mantenere il monitor all'altezza degli occhi e di tenere i gomiti vicino al corpo. Con un buon supporto lombare e una schiena dritta, puoi padroneggiare l'arte della postura alla scrivania.»

Mangia in modo consapevole a casa e al lavoro

Sebbene possa essere allettante prendere uno snack poco salutare durante la giornata lavorativa, una dieta sana e nutriente è importante tanto al lavoro quanto a casa.

«Non solo può ridurre il rischio di malattie cardiache e diabete, ma può anche aiutarti a sentirti meglio nella vita quotidiana, che tu sia a casa o in giro», spiega l'esperto. «Tuttavia, mangiare in modo consapevole può essere più impegnativo. È facile sedersi e guardare il proprio show preferito, ma puoi farlo senza fare spuntini senza pensarci? Oppure, come quando sei in ufficio e il pranzo non è stato sufficiente? Fare spuntini non è una cosa negativa, ma fare scelte nutritive corrette può avere un grande impatto».

Jon continua raccomandando di preparare i pasti in anticipo per evitare tentazioni poco salutari.

«Se non hai tempo, prova a pianificare in anticipo un posto locale dove puoi prendere cibo con un contenuto nutrizionale migliore, evitando cibi ultra-processati», dice. «Sii gentile con te stesso e mangia lontano dalla scrivania, questo può aiutarti a ricaricarti per il resto della giornata».

Covermedia