È naturale sentirsi stressati o ansiosi durante la gravidanza.

Durante la gravidanza è altrettanto importante prendersi cura di se stesse oltre che del proprio bambino.

A causa dei cambiamenti ormonali e dell'effetto generale sul corpo, la gravidanza può influire sulle emozioni e sul benessere mentale. Sebbene sia naturale per le donne incinte sentirsi emotive, ansiose o stressate, è importante concentrarsi sulla protezione della propria salute mentale durante questo periodo.

Sophie Harris, psicoterapeuta della gravidanza e del post-parto e relatrice esperta al Baby Show, ha condiviso i suoi consigli per mantenere una salute mentale positiva durante la gravidanza.

Siate gentili con voi stesse

È importante prendersi un po' di libertà quando ci si sente giù.

«Quando siete in difficoltà, praticate l'autocompassione concedendovi la stessa gentilezza che dareste a un amico», dice Sophie.

Rimanere in contatto

Può essere facile isolarsi durante la gravidanza, soprattutto se non si hanno amici che hanno figli, ma i contatti con le persone care possono fare molto bene.

«La solitudine può peggiorare i problemi di ansia e di umore», avverte l'esperta. «Cercate legami significativi con le mamme in gravidanza, sia attraverso amicizie già esistenti, sia attraverso corsi di preparazione al parto o app specifiche».

Prendere scorciatoie

È importante sapere che si possono (e si devono) fare delle pause durante la gravidanza.

«La gravidanza consuma molte energie. Stabilite delle priorità e conservate le energie per le cose veramente importanti», consiglia Sophie. «È giusto abbassare temporaneamente gli standard in altre aree per mantenere l'equilibrio e concentrarsi sulla cura di sé».

Respirare

Quando vi sentite tesi, prendetevi del tempo per respirare profondamente.

«Fare respiri profondi nella pancia aiuta a ridurre lo stress e la tensione fisica del corpo», suggerisce l'esperta. «Inspirate dal naso in quattro tempi, poi espirate dalla bocca in otto tempi. Ripetere dieci volte per allentare la tensione fisica e ritrovare il controllo».

Movimento

Muovere il corpo è un modo efficace e salutare per migliorare l'umore.

«Fate un esercizio fisico leggero per migliorare l'umore e il benessere generale durante la gravidanza», raccomanda l'esperta. «Consultate un professionista della salute se non siete sicure dei vostri limiti fisici».

Cercare un supporto professionale

Se l'umore basso persiste, non fa mai male parlare con un professionista. Parola di Sophie: «Se il basso umore o l'ansia persistono, prendete in considerazione una terapia o contattate il vostro medico di base per aiutarvi a superare queste sfide e a trovare il piacere della gravidanza».

