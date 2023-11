Il consumo di grandi quantità di prosecco può danneggiare i denti.

Con l'avvicinarsi delle festività, è probabile che si consumino più zuccheri, con il rischio di incappare in fastidiose carie.

Durante il periodo delle feste, molti di noi si concedono cibi e bevande zuccherate, come il prosecco, che possono danneggiare enormemente i vostri denti se non li curate adeguatamente.

Il dottor Sahil Patel, fondatore della Marylebone Smile Clinic, ha rivelato come il prosecco possa danneggiare i denti.

«Il prosecco pone un problema unico in quanto è una bevanda dal sapore relativamente dolce, onnipresente, economica, ad alto contenuto di zuccheri, acida e gassata», spiega l'esperto. «Tutti questi aspetti lo rendono estremamente popolare e accessibile in grandi quantità a tutti. Per alcuni è diventata l'unica bevanda da consumare durante le feste».

Il dottor Sahil afferma che la «costante esposizione agli zuccheri» nella bocca può causare la carie, con il rischio di dover ricorrere a otturazioni o ad altri interventi odontoiatrici in futuro.

«Se volete godervi un drink festivo, vi consiglio di bere un liquore chiaro che è meno acido e contiene meno zuccheri, il che a sua volta causerà meno danni ai vostri denti», aggiunge il dottor Sahil.

Il dentista ha fornito ulteriori consigli per prendersi cura dei denti durante le festività.

Prenotate per tempo una visita

Se dovete prendere un appuntamento con il vostro dentista, è importante prenotare in anticipo per assicurarvi un posto.

L'esperto consiglia: «Prenotate i vostri appuntamenti/trattamenti verso settembre o gennaio, quando c'è molta disponibilità».

Nastro adesivo

Molti di noi usano i denti per tagliare il nastro adesivo, ma questo può scheggiarli.

«Un contatto breve e mirato tra i denti superiori e inferiori può causare microfratture, scheggiature e accelerare l'usura a lungo termine», avverte il dottor Sahil.

Igiene orale

L'esperto mette in guardia anche dall'uso di strumenti per l'igiene dentale che pretendono di sostituire il contributo di un professionista della salute.

Il dottor Sahil spiega: «La regola generale è di evitare tutto ciò che non sia spazzolino, filo interdentale, scovolini ad acqua e dentifricio, se non sotto la guida di un professionista».

Travestimenti festivi

È meglio evitare qualsiasi trucco da festa che coinvolga i denti, perché si potrebbero danneggiare seriamente.

«L’apertura di una bottiglia con i denti è ancora un'impresa comune», dice infine il dottor Sahil. «Inutile dire che lo sconsigliamo!».

Covermedia