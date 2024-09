Una comunicazione aperta può aiutare il bambino a gestire l'ansia.

Covermedia

Siamo a settembre, le vacanze estive stanno finendo e la maggior parte dei bambini sta tornando a scuola.

Il ritorno a scuola per un nuovo anno può essere entusiasmante, ma molti bambini sperimentano l'«ansia di settembre» perché significa transizione e cambiamento.

Claudia Dumond, coach olistico e fondatrice di Minimondo, ha condiviso i suoi consigli per aiutare i genitori a gestire lo stress dei figli in questo periodo di transizione.

Stabilire presto una routine

Innanzitutto, una routine chiara e una certa coerenza possono aiutare a calmare l'ansia.

«Stabilite orari coerenti per il sonno e la veglia, orari per i pasti e routine per il doposcuola», dice Claudia. «Una routine prevedibile aiuta a ridurre l'ansia fornendo struttura e stabilità».

Comunicazione aperta

Cercate di aiutare vostro figlio a gestire l'ansia parlando con lui di ciò che lo preoccupa.

«Incoraggiate conversazioni aperte e oneste sull'anno scolastico», raccomanda l'esperta. «Chiedete a vostro figlio quali sono le sue preoccupazioni specifiche e ascoltatelo senza giudicarlo. Capire le loro paure può aiutarvi ad affrontarle in modo più efficace e a rassicurarli».

Siate calmi e fiduciosi

Mostrare a vostro figlio che vi sentite positivi può spesso aiutarlo a sentirsi più rilassato.

«I bambini spesso prendono spunto dai loro genitori. Se affrontate il nuovo anno scolastico con calma e fiducia, è più probabile che vostro figlio si senta sicuro», spiega Claudia. «Condividete gli aspetti positivi della scuola e inquadratela come una nuova ed entusiasmante avventura».

Praticare tecniche di mindfulness e di rilassamento

Insegnare al bambino tecniche di rilassamento, come la respirazione profonda, può aiutarlo a gestire l'ansia.

«Tecniche come la respirazione profonda, la meditazione o anche lo yoga possono aiutare a gestire l'ansia», spiega la coach di salute olistica. «I genitori possono praticarle con i loro figli per creare un ambiente calmo e rilassante, sia prima che dopo la scuola».

Concentrarsi sugli aspetti positivi

Cercate di rendere il bambino entusiasta dei cambiamenti concentrandovi sugli aspetti positivi.

«Aiutate il bambino a pensare a ciò che non vede l'ora di fare, che sia vedere gli amici, imparare cose nuove o partecipare ad attività divertenti», raccomanda Claudia. «Concentrarsi sugli aspetti positivi può far passare la loro mentalità dalla paura all'eccitazione».

Stabilire aspettative realistiche

Anche se i cambiamenti sono tanti, ricordate di prendere le cose con calma.

«Ricordate a voi stessi e a vostro figlio che è normale sentirsi ansiosi di fronte ai cambiamenti e che va bene non avere tutto chiaro fin da subito», afferma Claudia. «È importante essere pazienti e compassionevoli, sia con se stessi che con il proprio figlio».

Covermedia