L'alimentazione ha un impatto diretto sull'aspetto dell'epidermide.

Covermedia

Se desideri una pelle sana e luminosa, ci sono diversi alimenti che puoi incorporare nella tua dieta per aiutarti a raggiungere questo obiettivo.

«Ciò che mangiamo può influenzare direttamente l'aspetto, la texture e la salute generale della nostra pelle in vari modi», spiega Kerry Beeson, Nutrizionista (BSc) presso il servizio di preparazione pasti Prep Kitchen. «A partire dall'alimentazione, la nostra pelle ha bisogno di determinati nutrienti per mantenersi e ripararsi. Se questi sono carenti, può influire sulla salute della pelle. Alcuni alimenti possono anche stimolare risposte infiammatorie, aggravando condizioni come la psoriasi e la rosacea».

Quali alimenti dovresti mangiare per avere una pelle luminosa?

Proteine

Le proteine sono essenziali per la crescita delle cellule della pelle. «Mangiare cibi ricchi di proteine – carni magre, pesce, uova, noci, semi, tofu, fagioli, legumi – è un fattore chiave per mantenere una pelle sana e luminosa», afferma Kerry. «Il collagene è la proteina più comune nel corpo. È vitale per la salute di capelli, pelle e unghie – aiuta a riparare e sostituire le cellule morte e danneggiate e favorisce la crescita di nuove cellule della pelle. Possiamo produrre il nostro collagene, ma la sintesi rallenta con l'età». L'esperta aggiunge: «Le proteine alimentari favoriscono la produzione di collagene nel corpo, poiché contengono gli amminoacidi necessari per produrlo».

Acqua

Mangiare cibi con un alto contenuto di acqua aiuterà a mantenere la pelle idratata. «L'acqua e i cibi ricchi di acqua come frutta e verdura mantengono la pelle idratata e tonica, quindi questo è un punto di partenza fondamentale per ottenere un incarnato luminoso», spiega l'esperta.

Frutta e verdura

Frutta e verdura sono ricche di vitamine che possono proteggere la pelle e renderla luminosa. «Se vuoi illuminare la tua pelle, mangia colori vivaci! Gli antiossidanti dei pigmenti, presenti in frutta e verdura colorate come peperoni e bacche, offrono protezione alla tua pelle dai dannosi raggi UV e hanno anche benefici anti-infiammatori», consiglia. «La vitamina C, presente in alimenti come agrumi, bacche e broccoli, è anche essenziale per la produzione di collagene».

Tè verde

Gli antiossidanti nel tè verde beneficiano la pelle in diversi modi. Kerry afferma: «Il tè verde è un'altra ottima aggiunta alla tua dieta se cerchi una pelle radiosa. Il tè verde è ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle».

Covermedia