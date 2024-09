Le proteine sono fondamentali per qualsiasi percorso di dimagrimento

Se avete iniziato un percorso di dimagrimento, sapete che ci sono molti aspetti da considerare per raggiungere i vostri obiettivi.

Perdere peso può essere complesso per vari motivi, compresi i regimi dietetici di tendenza, che spesso arrecano più danni che benefici.

La dottoressa Charlotte Norton, Chief Medical Officer di The Slimming Clinic, la più grande clinica online per la perdita di peso nel Regno Unito, spiega come alcuni comportamenti potrebbero rallentare il vostro progresso.

Acquistare prodotti a basso contenuto di grassi

Scegliere prodotti a basso contenuto di grassi al supermercato è un «grande errore», secondo la dottoressa Norton.

«Molti di questi prodotti, pur essendo a basso contenuto di grassi, contengono un'alta quantità di zuccheri per compensare», spiega la dottoressa. «Questo vale per yogurt magri, barrette di cereali e persino piatti pronti. Ciò comporta non solo un aumento dell'assunzione di zuccheri, ma rende anche più probabile avere fame e quindi mangiare di più».

Non mangiare abbastanza proteine

Le proteine dovrebbero essere un elemento essenziale della vostra dieta se desiderate perdere peso.

«Le proteine non solo aiutano a sentirsi sazi più a lungo, evitando i cali glicemici dovuti ai carboidrati, ma stimolano anche la combustione dei grassi e favoriscono la crescita e la riparazione muscolare», spiega l'esperta. «Le proteine non devono necessariamente provenire dalla carne: ottime fonti proteiche sono anche le uova, i latticini, le noci e i semi».

Seguire le tendenze online

Se cercate una dieta efficace, è meglio evitare le tendenze diffuse sui social media, che spesso sono più dannose che utili.

«Che si tratti della dieta della zuppa di cavolo, della dieta a base di cibo per bambini o della dieta della banana, il web è pieno di regimi alimentari bizzarri», avverte la dottoressa Norton. «La maggior parte di queste diete estreme non sono supportate da studi scientifici né da professionisti della salute. Il peso perso nei primi giorni viene solitamente recuperato rapidamente, poiché queste diete non sono né sostenibili né salutari».

Non dormire abbastanza

Assicuratevi di dormire almeno otto ore per notte per mantenere sotto controllo il vostro appetito.

«Dormire a sufficienza è fondamentale per la perdita di peso, poiché il sonno aiuta a regolare gli ormoni che gestiscono fame e appetito», spiega il Chief Medical Officer. «La mancanza di sonno può anche ridurre l'ossidazione dei grassi, ovvero il processo attraverso cui le cellule adipose vengono convertite in energia».

