Mantenere l'idratazione costante durante la giornata può migliorare il riposo notturno.

Secondo le ricerche, non bere abbastanza acqua può avere un grave impatto sul sonno.

La disidratazione può influire negativamente sull'organismo in diversi modi, compreso il sonno, con conseguente sensazione di irritabilità e stanchezza.

«La disidratazione può sembrare un problema di poco conto, ma può incidere pesantemente sulla qualità del sonno», afferma Nick Hird, esperto di idratazione e cofondatore di ViDrate. «Quando si è disidratati, il corpo deve lavorare di più per regolare la temperatura. Questo può portare all'irrequietezza, alla difficoltà di addormentarsi e al risveglio con una sensazione di stanchezza e di mancanza di energia. Oltre alla sensazione di sete, il corpo invia segnali di disidratazione, come urine scure, difficoltà di concentrazione e maggiore stanchezza».

Ecco alcuni modi per migliorare i livelli di idratazione:

Bevete un bicchiere d'acqua appena vi svegliate

Cercate di prendere l'abitudine di bere acqua appena vi alzate dal letto.

«Mentre dormiamo, il nostro corpo perde acqua, quindi quando ci svegliamo al mattino siamo disidratati», spiega Nick. «Bere un bicchiere d'acqua appena svegli aiuta a reintegrare immediatamente la perdita di acqua e a dare il via all'idratazione per la giornata».

Monitorare i livelli di idratazione

Cercate di tenere sotto controllo l'acqua che bevete e il colore delle vostre urine.

«Un buon modo per monitorare l'idratazione è controllare il colore dell’urina», consiglia il cofondatore. «L’ideale è che sia di colore giallo pallido; un'urina più scura indica disidratazione e quindi la necessità di assumere più liquidi».

Bere da sei a otto bicchieri d'acqua al giorno

Cercate di fare uno sforzo consapevole per bere abbastanza acqua durante la giornata.

«Assicuratevi di bere la quantità d'acqua raccomandata ogni giorno per rimanere idratati», dice l'esperto. «Idratarsi costantemente durante il giorno aiuta a regolare l'equilibrio idrico del corpo e può migliorare la qualità del sonno»

Non bere troppo vicino all'ora di andare a letto

Cercate di evitare un’eccessiva introduzione di liquidi prima di coricarvi per evitare di andare in bagno a mezzanotte.

«Sebbene sia fondamentale rimanere idratati, cercate di non bere grandi quantità un'ora prima di andare a letto per evitare di andare in bagno durante la notte», avverte Nick. «Cercate di idratarvi all'inizio della serata per bilanciare l'idratazione senza disturbare il sonno».

Covermedia